Spokojený je s návštěvností a tím i s tržbami. Vylepšit by se ale podle něj dala podoba tržiště: „Určitě sjednotit stánky, pak je to vzhled náměstí, které potřebuje opravit. Ale to je dlouhodobý problém,“ krčí rameny pan Ott a pokračuje v balení stánku.

Vedle sundává ze svého stánku s cukrovím vánoční výzdobu i Antonín Melka. Je ze sousedních Pardubic. Přesto jezdí už léta do konkurenčního města. „S Hradcem jsme spokojení. Dá se říct, že se to letos moc nepovedlo s výzdobou. Město by tomu mohlo dát víc času. Za tři dny nevytvoříte krásné vánoční trhy a atmosféru. Je to tady přece jenom furt velké parkoviště,“ rozhlíží se pan Melka po asfaltové ploše ze žebříku za stánkem a hned dodává: „Chápu, že některým lidem se nelíbí dopravní omezení, ale řekněte mi, kde se náměstí neuzavírá.“

I on je spokojený s návštěvností a říká, že ta je z jeho pohledu lepší než v sousedních Pardubicích.

Letošní trhy chválí i Jan Senft. Prodává svařák a víno z černého rybízu. „Máme tady vytvořenou klientelu, takže se ke mně lidé pro to vínečko vracejí. Letos se mi to docela líbilo, musím říct, že to Velkému náměstí sluší víc než Masarykovu náměstí,“ říká prodejce z Moravy.

Podle něj je v historickém centru více místa. Na druhou stranu ale připomíná, že na Masarykovo náměstí chodilo víc lidí. Historické centrum je přeci jen trochu stranou běžnému ruchu města. „Myslím si ale, že to mohli ukončit o den později. V sobotu mohli ještě přijít lidi. Musím ale letos pochválit program, byl určitě lepší než v předchozích letech,“ podotýká s odkazem na sousední pódium pod Bílou věží.

Limitem trhů je podoba náměstí

To, že trhy nejsou dokonalé, si uvědomuje i ředitel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, která je organizuje, Miroslav Franc. Říká, že kritici srovnávají nesrovnatelné. „Nikdy jsem neslíbil, že vánoční trhy budou vypadat jako v Českých Budějovicích nebo v Olomouci. Tam mají letitou tradici a zpočátku se potýkaly s podobnými problémy,“ zmiňuje.

Podle něj má současná podoba Velkého náměstí svá úskalí. Centrum města totiž stále vypadá spíš jako velké asfaltové parkoviště, a to podobu akce logicky limituje. „Myslím si, že na Velké náměstí patří, ale až ve chvíli, kdy bude po rekonstrukci, kdy na to bude připravené technicky. Třeba co se týče elektrických přípojek, kotvení nebo likvidace odpadů,“ dodává Miroslav Franc.

Kluziště čeká v zimě ještě dvojí stěhování

Letošní novinkou a nesporným přínosem je umělé kluziště. To bude na Velkém náměstí fungovat naposledy 26. prosince. Na leden se pak stěhuje na Masarykovo náměstí. „Od února je pak bruslaři budou moci vyzkoušet také v blízkosti nového fotbalového stadionu v Malšovicích, kde by mělo setrvat až do konce března,“ popisuje stěhování plochy po Hradci mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.