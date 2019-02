Říčky v Orlických horách - Lezecké skupiny hasičských stanic Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Náchod a Hradec Králové HZS Královéhradeckého kraje se v úterý (25. 11.) zapojí do společného cvičení, ve kterém budou zachraňovat lyžaře uvězněné na sedačkové lanovce.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Odborná příprava se uskuteční od 10 do 15 hod v areálu čtyřsedačkové lanové dráhy Skicentrum v Říčkách.

„Jde o odbornou přípravu hasičů se specializací pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou HZS Královéhradeckého kraje zaměřená na nácvik evakuace osob z lanové dráhy,“ komentoval akci ředitel rychnovské stanice Jiří Oberreiter s tím, že vedoucím skupiny jejich týmu je Jiří Mach.

Podle vedoucího lezecké skupiny nejde o první cvičení a rychnovští profesionálové mají za sebou dvě loňské akce, jednu právě v Říčkách a druhou na vleku v Deštném v Orlických horách. „Je to již druhá sezona, co u nás tato moderní zařízení fungují, a proto je třeba se připravit na problémy s lanovkou. Může totiž dojít k výpadku proudu, k náhlé změně povětrnostních podmínek a vleky se prostě zastaví i s lyžaři. A v takových případech jsme připraveni společně s obsluhou vleků, horskou službou a dobrovolnými hasiči lidi evakuovat do bezpečí,“ reagoval na dotaz Jiří Mach a popsal systém zásahu.

Začíná se vždy od vrchu a každá ze zmíněných jednotek má rozdělené sloupy lanové dráhy, po kterých se k osobám na sedačce dostane. „Již loni s námi cvičili dobrovolní hasiči z Rokytnice a profesionálové ze škodovky, kteří jedou opět. Z našich jednotek dnes s námi nebudou kolegové z Jíčínska, protože tam žádnou sedačku nemají,“ upřesnil vedoucí Rychnováků, který je vděčný provozovateli vleků, že jim cvičení umožní. „Teď na to ještě máme klid, ale až se sjezdovky rozjedou i ve všední dny, byl by to větší problém, protože drahá lanovka musí vydělávat,“ dodal Jiří Mach.

„Nic speciálního po nás hasiči nepožadovali, ani sníh nebyl podmínkou,“ komentoval cvičení Petr Kánsky z ústeckého SKI klubu, který areál v Říčkách provozuje.⋌ (ign)