Z Pajkrovy flošny, jež na konci 19. století unikla mohutnému bourání bastionové pevnosti, měl vzniknout unikátní studentský klub. Projekt však narazil na finanční i majetkové problémy a už už se zdálo, že pozůstatek hradecké historie dožije svůj život pod nánosy rmutu a horolezeckých bot. Teď však opět projekt ožil a město s opravou této památky počítá.

„Konečně se podařilo dotáhnout podepsání memoranda z roku 2015, kdy si hejtmanství potřebovalo ujasnit některé záležitosti. Ale nakonec se jej podařilo přesvědčit a přistoupit k dohodě. Teď už můžeme začít projektovat,“ uvedl jeden z hlavních propagátorů nového studentského klubu, bývalý proděkan Farmaceutické fakulty UK a současný primátor města Alexandr Hrabálek. Ten ještě loni avizoval, že by se s opravou mohlo začít v roce 2023 a vyšla by na 71 milionů korun. Do plánů však zasáhla pandemie a město bude hledat vhodné dotační tituly či investora.

„Vše se zdražilo a tak nyní předpokládáme, že cena díla bude kolem 90 milionů korun. V silách města však není, aby tuto sumu nyní poskytlo,“ dodal primátor.