Kromě nábytku lze ve sběrných dvorech nalézt také funkční jízdní kola nebo jejich součástky. „Již nějakou chvíli řešíme situaci s cyklovraky po městě, které jsou bez majitele a mnohdy z kola zbývá už jen rám. Do budoucna proto zvažujeme rozšíření RE-USE pointů ještě o cyklo oblast, a ačkoliv již teď nějaká kola ve sběrných dvorech jsou, mohli bychom tomu věnovat více prostor,“ doplňuje náměstek pro správu městského majetku Pavel Marek (ANO).

Od loňského jara funguje v Hradci Králové projekt RE-USE, jehož cílem je opětovné použití drobných předmětů, a tím zmenšení množství vznikajícího odpadu. Místa, kde je možné takové zboží za drobný finanční příspěvek pořídit, se nacházejí ve sběrných dvorech Bratří Štefanů a Na Brně. „Princip je naprosto jednoduchý, do sběrného dvora mohou lidé darovat předměty pro opětovné využití a za drobný obnos si je pak může někdo další koupit,“ říká náměstek pro rozvoj města Jiří Bláha (ODS).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.