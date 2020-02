/PROPOJUJEME GENERACE/ Název: Společné tvoření a cvičení s dětmi z Mateřské školy Nepasice.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Popis: KVĚTEN - Klienti DD by spolu s dětmi společně prožili sportovní dopoledne V MŠ v Nepasicích, plnili by připravené disciplíny, přizpůsobené jejich věku a zdravotnímu stavu. ČERVEN - Děti ze školky a naši klienti by sázeli květinovou výzdobu do zvýšených záhonků a truhlíků. A to v prostorech našeho domova. Při tom by si povídali a zpívali. Květiny by zde pak kvetly celé léto.