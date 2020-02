/Propojujeme generace, FOTO/ Název: Hudební ostrov aneb Mezigenerační olympiáda.

DD Černožice. | Foto: archiv

Popis: Hudba, rocková, klasická, moderní či jazzová, každému dle chuti, ale je to právě ona, která je společným jmenovatelem různých generací. A na společnou notu bychom rádi zabrnakli i při naší letošní mezigenerační olympiádě. V tomto roce zavedeme děti i seniory na ostrov, kde se hudba i zpěv nese krajem od rána do soumraku. Znají děti naše krásné lidové písně? Poznají tradiční i netradiční hudební nástroje? Najdou společnou píseň s našimi seniory? O tom se přesvědčíme 23. dubnu. Společné olympiády s dětmi z místní základní školy pořádáme již několik let. Vždy je to skvělý zážitek jak pro děti, tak naše obyvatele.