V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetezec nejen s drogistickýcm zbožím svým zákazníkům možnost podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazníci slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva miliony korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o fininační dar v minimální výši 28 000 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

V našem okrese se přihlásily tři domovy a organizace. Jejich názvy a adresy najdete níže. Abyste mohli co nejlépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu rovněž přikládáme.

Hlasovat můžete v anketě na konci článku od 21. února do 2. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu ze srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Okres Hradec Králové

Domov důchodců Černožice

Hudební ostrov aneb mezigenerační olympiáda

Popis: Hudba rocková, klasická, moderní či jazzová, každému dle chuti. Ale je to právě ona, která je společným jmenovatelem různých generací. A na společnou notu bychom rádi zabrnakli i při naší letošní mezigenerační olympiádě. V tomto roce zavedeme děti i seniory na ostrov, kde se hudba i zpěv nese krajem od rána do soumraku. Znají děti naše krásné lidové písně? Poznají tradiční i netradiční hudební nástroje? Najdou společnou píseň s našimi seniory? O tom se přesvědčíme 23. dubna. Společné olympiády s dětmi z místní základní školy pořádáme již několik let. Vždy je to skvělý zážitek jak pro děti, tak pro naše obyvatele.

SeneCura Seniorcentrum Hradec Králové

Setkávání generací

Popis: Pravidelná setkávání dětí předškolního a mladšího školního věku se seniory, kteří jsou klienty zařízení. Vyprávění a vzpomínky seniorů na témata dovolená, Vánoce, Velikonoce, vojna, svatba, móda, válka, život na vsi (zabíjačka, hospodaření, zvyky) a další. Vyprávění za využití Knihy života, kterou si klienti tvoří společně s pečovateli. Mezigenerační olympiády - stejné disciplíny pro malé děti a seniory. Pravidelné společné zpívání, společné muzicírování, kapela.

Domov důchodců ChD - Zdislava, Třebechovice pod Orebem

Společné tvoření a cvičení s dětmi z Mateřské školy Nepasice

Popis: Květen: Klienti DD by v květnu spolu s dětmi společně prožili sportovní dopoledne v MŠ v Nepasicích a plnili by připravené disciplíny přizpůsobené jejich věku a zdravotnímu stavu. Červen: Děti ze školky a naši klienti by sázeli květinovou výzdobu do zvýšených záhonků a truhlíků. A to v prostorech našeho domova. Při tom by si povídali a zpívali. Květiny by zde pak kvetly celé léto.