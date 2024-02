Pražskou magistrálu zablokují i traktory z východu Čech. Vyjedou z Hradce

Pokud jedete v pondělí do Prahy, připravte se na komplikace v dopravě. Zemědělci z mnoha míst republiky zamíří do hlavního města na protest. Dá se očekávat, že na příjezdech do Prahy se budou tvořit kolony. Farmáři z východu Čech si dají sraz v Hradci Králové.