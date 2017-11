Proti chřipce je očkováno málo zdravotníků

Hradec Králové - Očkovat proti chřipce by se měli hlavně zdravotníci. Tuto možnost ale využívá jen pět procent z nich.

Horečka, zimnice, bolest svalů a kašel. Chřipka a její nepříjemné příznaky k sychravému počasí prostě patří. Proti chřipce se dá ale očkovat, právě v podzimních měsících je na to nejlepší čas. Očkovat by se měli hlavně lékaři, aby nešířili nákazu na pacienty. Očkování ale podstupuje jen minimum z nich. Není pro ně totiž povinné.

V Česku se oproti zahraničí nechává očkovat výrazně méně lidí. To platí i mezi zdravotníky. „Podle studií je očkovaných pouze pět procent zdravotníků, v hradecké fakultní nemocnici je to podobné,“ uvádí vedoucí oddělení nemocniční hygieny Fakultní nemocnice Hradec Králové Lenka Hobzová. V některých zemích je však očkování povinné, a to například pro zaměstnance státních nemocnic.

Neočkovaný lékař ohrožuje pacienty

V Královéhradeckém kraji se evidují pouze jednotlivé případy úmrtí na chřipku, neočkovaní zdravotníci však vystavují své pacienty riziku. „Virus chřipky otevírá brány jiným infekčním nemocím, zejména u oslabených jedinců mohou komplikace vést k úmrtí,“ upozorňuje František Ulman z protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice. Hobzová přiznává, že přes veškerá opatření k přenosu viru z lékaře na pacienta dochází: „Neočkovaný zdravotník může roznášet virus na ošetřované pacienty.“ Hradecká praktická lékařka Marie Půžová se proti chřipce nechává očkovat dlouhodobě, nikdy se jí proto nestalo, že by ji pacient chřipkou nakazil nebo by ona nakazila jeho.

S rouškou na ústech si lékaři dle Hobzové už nevystačí: „Virus se může dostat do těla například i přes oční sliznici.“ V hradecké fakultní nemocnici proto zdravotníky motivují tím, že očkování nabízejí zdarma. Bezplatně se mohou očkovat zdravotníci z oddělení jednotky intenzivní péče, plicní kliniky nebo z oddělení urgentní medicíny.

Starší lidé se bojí nežádoucích účinků

Pacienti hradecké lékařky Marie Půžové se na očkování sami hlásí již od září. Hlavně starší lidé jsou vůči očkování však stále skeptičtí, podle lékařky se bojí nežádoucích účinků. „Starší generace pamatuje dobu 80. let, kdy se k očkování ještě používala živá vakcína, tedy oslabené viry. To vedlo k vyššímu výskytu nežádoucích účinků. Třeba v hradeckém ZVU se takto očkovalo ve velkém,“ vysvětluje Půžová. V současnosti se očkuje neživou vakcínou, možnost, že u očkovaného nemoc propukne, je tak minimální.

