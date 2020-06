„Jen v loňském roce stálo odstranění graffiti z veřejných prostranství 267 tisíc korun. Velmi vysoké částky vynakládalo město na očištění posprejovaných ploch i v letech minulých,“ informovala mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Šmídová. Pro ilustraci dodala, že například v roce 2018 se tato částka vyšplhala až na 403 tisíc korun a o rok dříve činila suma za „zkrášlovací“ akce 275 tisíc korun.

Nechemický pomocník

Očistu města od výtvorů vandalů provádějí technické služby vlastními silami i za pomoci specializovaných firem. Postříkané místo se ještě v minulosti natíralo speciální látkou, která barvu rozpustí a pak se smyje vysokotlakou vodou. Taková očista je však od konce května minulostí. Technické služby si totiž za částku podobné té, kterou vynaloží město za očistu, pořídili nového nechemického pomocníka. Ten je vyšel na 230 tisíc korun. Poprvé se představil na zbytku opevnění na Orlickém nábřeží U Přívozu naproti Jiráskovým sadům.

Neničí památky

Novinka v mobiliáři technických služeb nastříkanou barvu ze zdí odstraňuje nechemickou cestou. A je tedy je tedy vhodná i v případě památek. „Má řadu výhod, dá se například používat třeba i uvnitř budov. Funguje na bázi abraziva. Když to řeknu zjednodušeně, je to kombinace pískovačky a vysavače v jednom,“ sdělil náměstek ředitele technických služeb Vlastimil Ondráček.

Výhodou nového pomocníka v boji se sprejery je také to, že se oproti chemickým přípravkům dá využívat celoročně: „Chemickou cestou se dají odstraňovat graffiti jen v případě, kdy je více než deset stupňů Celsia. A poté se to ještě musí oplachovat vodou. A to je velký problém. S novým přístrojem tak tyto starosti odpadnou. Dá se s ním pracovat v jakémkoliv počasí.“