Potápění a šnorchlování je skvělé zpestření leckteré dovolené. V Hradci Králové však tato „kratochvíle“ pomáhá k vyřešení dlouhotrvajícího problému oblíbené destinace Stříbrného rybníku, tedy v boji proti sinicím. I proto se v úterý odpoledne pod hladinu přírodního koupaliště vydal s kyslíkovou bombou na zádech zastupitel Jiří Kos.

Od správce areálu, Hradeckých městských lesů, měl za úkol zjistit, jaký je stav dna, které dlouhé roky pokrývalo hnijící listí z okolních stromů a jaká je adekvátní možnost zbavit se otravných bakterií. Hned po prvním ponoru měl pro přihlížejícího ředitele Městských lesů Milana Zerzána dobrou zprávu – na vyhubení sinic nebude potřeba žádná chemie. „Sice tam je nyní malá viditelnost, která se pohybuje kolem 30 centimetrů, ale už teď víme, že množství sedimentů je minimální a nebude se tak muset přistoupit k odkalení či použití chemie,“ řekl po několikaminutovém ponoru Jiří Kos. Podle něj je sediment promíchán s pískem a ani s podvodními rostlinami není takový problém, aby se muselo přistupovat k drastickým řešením.

Rybí pomocníci

Zpráva z pod dýchacího přístroje Milana Zerzána příjemně překvapila. „Zatím jsme se tu věnovali spíše kempu a zázemí tak, aby splňovalo požadavky nového tisíciletí, ale i zdejší voda je pro nás důležitá a hlavně její kvalita,“ nechal se slyšet Milan Zerzán, který se v minulosti několikrát potýkal s výtkami, že voda ve Stříbrném rybníku ne špatná a hlavně kalná: „Bohužel je to břemeno z minulosti, kdy byl písník obklopen topoly a jejich listí padalo do rybníka, kde vytvořilo nános bahna. Topoly se sice vykácely, ale bahno zůstalo a vznikla tak půda pro sinice.“ Podle něj tak v případě zbavení se této bakterie přicházelo na přetřes několik způsobů sanace.

„Od loňského roku jsme řešili, zda půjdeme chemickou cestou, odbahněním či rybí obsádkou.“ Nakonec padla volba právě na rybí pomoc, kdy se ve větší míře objevily ve vodě býložravé ryby, které požírají kytky a ryjí v nánosu bahna a zbavují jej fosforu. Tyto ryby poté požerou dravé štiky. „U nich jsme se dohodli s rybáři, aby s jejich výlovem začali až v říjnu. Je to tak taková užitečná rybí pomoc, která nám pomůže v boji proti sinicím,“ dodal Milan Zerzán s tím, že problémem současné vody je právě i fosfor, který zde vzniká nejen přírodní cestou, ale i z chatové osady: „Lidé jsou zde zvyklí si prát a používat další chemické prostředky na bázi fosforu. Proto do budoucnosti uvažujeme i o vybudování kořenové čističky, která by ještě více zdejší vodní ploše prospěla. Tu nyní řešíme s odborem životního prostředí magistrátu města. Od chemické cesty tak jednoznačně dáváme ruce pryč.“

Nad vodou i v korunách stromů

Nejenom vodou je však kemp Stříbrný rybník živ. Poté, co jej v minulém roce převzaly právě hradecké Městské lesy, již se podařilo splnit některé jejich vize budoucnosti areálu. „ I ten se snažíme povýšit na současné potřeby. Opravili jsme některé chatky, zrekonstruovali elektrické rozvody a kvůli množícím se požadavkům na karavany jsme rozšířili přípojky na elektřinu,“ uvedl Milan Zerzán. V příštích letech by v areálu mělo také vzniknout šest chatek, které budou stát na kůlech u břehu zdejšího poloostrova. Doplnit je pak mají chatky v korunách stromů. „Co se týče chatek na kůlech, tak máme hotovou dokumentaci a žádáme o stavební povolení, pak budeme čeka na vypsání dotace. Pokud půjde vše podle plánu, tak s jejich stavbou začneme na sklonku příštího roku a první návštěvníky přivítáme v sezóně 2023,“ uvedl Milan Zerzán a dodal, že součást nového chatkového resortu bude i sauna a enviromentální centrum. V roce 2024 by pak mělo na Stříbrném rybníku vyrůst 5 chatek v korunách stromů.