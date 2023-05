Obyvatelé Svobodných Dvorů v Hradci Králové si konečně oddychnou od hluku, který je obtěžuje už od prosince 2021, kdy se otevřel nový úsek dálnice z Hradce do Jaroměře. Rámus z blízké dálnice mají snížit protihlukové stěny, dokončené by měly být na podzim letošního roku.

Nový úsek dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře se otevřel v prosinci 2021. Protihlukové stěny u Svobodných Dvorů ale chyběly. | Foto: Michal Fanta

Stavba zábran proti hluku se zatím připravuje, začít má v úvodu letních prázdnin. Informovala o tom mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková. Celou investiční akci, která vyjde na více než 97,5 milionu korun bez DPH, připravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Investor tak reaguje na dlouhodobý požadavek města, tamní komise místní samosprávy a spolku Kozlovka.

„Stavba protihlukových stěn by měla výrazně ulevit obyvatelům ve Svobodných Dvorech. Na jejich zhotovení má stavební společnost 56 dní, probíhat by měla během letních měsíců, takže teoreticky od září by již mohla být hluková intenzita dopravy v této části Hradce výrazně nižší, než je nyní,“ říká náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Lukáš Řádek.

Stavebně budou stěny hotové v závěru letních prázdnin, s kompletním dokončením a předáním díla ŘSD počítá na podzim. Zahájení stavby protihlukových stěn s sebou přinese i několik omezení na dálnici D11.

„Předpokládáme práce na krajnici a v části přilehlého pruhu. Konkrétní omezení provozu bude zhotovitelem stavby projednáno se silničním správním úřadem,“ popisuje Jan Rádl, vedoucí oddělení přípravy a realizace ze společnosti ŘSD.

Výstavbě protihlukových stěn předcházelo několik hlukových měření, které si nechalo provést město. Naposledy se hluk měřil v letních měsících loňského roku.

„Na základě prognóz intenzit dopravy a výpočtů hlukové zátěže, které byly zpracovány na základě memoranda mezi magistrátem města a ŘSD, by ve výhledovém stavu po zprovoznění navazujících připravovaných úseků D11 mohlo dojít k překračování hygienických limitů hluku. Z uvedeného důvodu přistoupilo ŘSD k přípravě a realizaci zmiňovaných protihlukových stěn,“ doplňuje Rádl z ŘSD.

Památkáři dokončili druhou etapu oprav hradu Kunětická hora

Pořízení protihlukové bariéry kvitují také obyvatelé Svobodných Dvorů. „Jakmile došlo ke zprovoznění úseku dálnice D11, bylo nám jasné, že bude třeba protihlukové stěny vyřešit co nejdříve. Jejich výstavba tak byla dlouhodobě jednou z našich priorit. Jakmile budou na místě, uleví se především občanům bydlícím v zástavbě kolem Spojovací a Klacovské ulice, místní základní škole, Kozlovce i Chaloupkám na druhé straně,“ uvádí předseda komise místní samosprávy Svobodné Dvory Tomáš Merta.

Nové protihlukové stěny by měly vzniknout přerušovaně po obou stranách dálnice, a to v úseku měřícím téměř osm kilometrů od 90. do 98. kilometru dálnice.