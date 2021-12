Opoziční zastupitelé odhlasovali přepracování rozpočtu 13. prosince. Ořezat se má například právě nárůst prostředků pro gesci náměstka Marka. Schodek mimo jiné nesmí překročit původně navrženou půl miliardu korun, pět procent mají dostat navíc školství a kulturní organizace. Počítat se má také s rezervou na covid.

„Některé akce musíme posunout v čase, pokud to jde. Zatím opozice neřekla, co konkrétně nechce realizovat a co chce případně upřednostnit. Uvidíme, jak to dopadne,“ krčí rameny Pavel Marek.

Schváleno by mělo být na konci ledna

První jednání zastupitelských klubů o přepracovaném rozpočtu je plánované na 4. ledna. Rozpočet má na starost Monika Štayrová. Náměstkyně pro ekonomiku věří, že nový rozpočet by mohl být schválený už na konci ledna: „Že by došlo k nějakým katastrofickým scénářům, tak to nevidím. Záleží opravdu na tom, jak dlouho bude rozpočtové provizorium trvat. Pokud by to bylo déle než měsíc, pak by ale mohlo dojít k ohrožení investičních akcí, které jsou v rozpočtu.“

Její kolega Pavel Marek se obává prodražení investic s tím, jak rostou ceny staveb: „Já za odbor majetku můžu říct, že je to škoda, protože nám samozřejmě ty ceny materiálů a prací narostly extrémně a pokud dostaneme podobné peníze jako loni, tak toho budeme muset opravit méně.“

Přepracování rozpočtu na poslední chvíli navrhla opoziční zastupitelka Pavlína Springerová: „Máme připravené své návrhy na rozpočtové změny. Jakmile budou zapracované, rádi bychom nejpozději v druhé polovině ledna měli mimořádné zastupitelstvo a tím by měl návrh rozpočtu projít. Předpokládám, že to bude návrh, který bude mít podporu drtivé většiny zastupitelů a rozpočtové provizorium bude super krátké a neohrozí fungování města ani žádné investiční akce ani nic jiného,“ věří zastupitelka za Hradecký demokratický klub.

Chod města není ohrožen

Jenže pozdržení investic se obává třeba náměstek Jiří Bláha (ODS): „Ta věc je složitá, já si myslím, že nebyla dobře navržená, nebyla dobře promyšlená a hlavně nebyla propracovaná, tak aby se podle ní dalo město dobře řídit.“ Pavlína Springerová ale namítá, že koalice ANO a ODS, která ztratila v zastupitelstvu většinu, měla rozpočet lépe s opozicí předjednat.

Samotný chod města zatím ohrožený není. Organizace budou dostávat stejné peníze jako letos a po schválení nového rozpočtu se částky případně upraví. „Počkáme, až se věc vyřeší. Musíme mít vyrovnaný rozpočet, ale pokud by nám částku nezvýšili, mohli bychom mít problémy na konci roku,“ počítá ředitelka Klicperova divadla Eva Mikulková.

Víc peněz bude potřebovat dopravní podnik. Citelně narostly ceny nafty a elektřiny, ze zákona s zvedají i minimální mzdy, říká ředitel Zdeněk Abraham: „Nějakou rezervu na to máme, takže doufáme, že do března se rozpočet schválí a pak bude navýšen o to, co jsme žádali. Kdyby to mělo trvat třeba půl roku, pak už by to problém mohl být.“ Podle dnešních kalkulací bude dopravní podnik potřebovat navíc zhruba 41 milionů korun.

Na každodenní chod by rozpočtové provizorium nemělo mít ani v případě magistrátu. „Běžný provoz to neovlivňuje. Pořád je to s doufáním, že rozpočet bude v dohledné době schválený,“ věří tajemnice hradeckého magistrátu Markéta Bartušová a dodává, že sami úřednici se novinkou v novodobé historii Hradce Králové učí pracovat.