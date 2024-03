Vášnivou diskuzi o tom, co je a co není vhodné pro veřejný prostor, rozpoutalo před rokem erotické graffiti na mostu U Soutoku v Hradci Králové. Někomu se plavkyně líbila, pro jiné to byl kýč, nebo dokonce sexismus. Dnes už dílo překryla jiná graffiti.

„Je to škoda. Bylo to takové osvěžující. Proti těm ostatním malůvkám to bylo pěkné,“ prohlíží si malbu sprejem senior David. Jiný názor na pomalování betonové paty mostu má paní Karolína: „Bylo to takové vyzývavé, měla vztyčené bradavky, hodilo se to tak na kolotočářskou maringotku nebo do nevěstince," myslí si mladá žena, která po břehu Labe tlačí kočárek.

Podívejte se, jak graffiti vypadalo před rokem:

1/36 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Malba plavající ženy na mostu u hradecké fakultky se objevila bez vědomí ŘSD. 2/36 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Erotická malba sprejem se veřejnosti většinou líbí. Zdrženlivěji se k dílu vyjadřují odborníci. 12/36 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Most U Soutoku je posprejovaný prakticky celý. 34/36 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Sousoší Soutok Labe a Orlice Josefa Škody v nedalekých Jiráskových sadech vyvolalo v době vzniku v roce 1934 velkou debatu o vhodnosti díla.

Část lidí graffiti, které se na mostu objevilo loni 19. února, pohoršovalo. Mluvili o něm třeba jako jako o sexistickém dílu. Po dvou týdnech dokonce aktivistky prsa plavkyně přemalovaly bílým obdélníkem. Pro tuto akci se vtipně nazvaly Kozisvět.

Viděli jste ho? Sprejer se po roce opět vyřádil na fasádě školy v Osicích

A časem výtvor autorem nazvaný Plavání přemalovali i další sprejeři. Dnes už zbyla jen tvář ženy. Prsa zakryla symbolicky zírající hlava v kšiltovce, kolem hlavy a krku pak má žena fialová chapadla chobotnice.

Graffiti široké zhruba pět metrů a vysoké dva a půl metru tvořil autor pět hodin. „Tento motiv jsem měl vymyšlený už poměrně dlouho, u té řeky mi to přišlo celkem vhodné. Místo bylo zřejmé, protože to je asi jediná plocha, kde se dá v Hradci malovat. Přijde mi to tam pěkné, protože se na to ze soutoku hezky dívá,“ vysvětloval před rokem smysl díla jeho autor, který používá umělecké jméno JW17.