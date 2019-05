Prvňáků bude v Hradci letos o něco víc než loni

Do prvních tříd hradeckých škol nastoupí letos v září o 34 dětí více než v loňském roce. Celkem by mělo do školních lavic usednout 926 prvňáků.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Fanta Michal

Zápisy do prvních tříd se uskutečnily v dubnu. „Do prvních tříd se zapsalo 1094 dětí, přičemž 168 dětí požádalo o odklad." uvedl náměstek primátora pro oblast školství Martin Hanousek. Otevřít by se v září mělo 42 prvních tříd. O jednu třídu navíc otevře základní škola na třídě SNP, kde byl o zápis dětí největší zájem. „Všichni uchazeči splňovali kritérium trvalého bydliště ve školském obvodu základní školy nebo už měli ve škole sourozence," vysvětlil Hanousek. Stejný počet, přesně sto dětí, se přihlásilo i na základní školu Štefánikova. Nejméně dětí naopak nastoupí do první třídy základní školy na Pražské v Kuklenách. Přihlášených prvňáků tam mají jen 15. O jednoho prvňáka více pak přivítají v září v Malšově Lhotě. Město Hradec Králové zřizuje na svém území celkem 17 základních škol.

Autor: Tomáš Kulhánek