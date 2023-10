/FOTO, VIDEO/ Příští týden otevře v Hradci Králové pobočku řetězec rychlého občerstvení Burger King. Na ohni grilované burgery bude nabízet naproti OC Futurum na křižovatce Brněnské a Jana Masaryka.

Burger King finišuje, otevírá ve čtvrtek | Video: Jiří Fremuth

Pobočku slavnostně otevře ve čtvrtek 26. října od 11 hodin. „Je tomu již 15 let, co Burger King vstoupil na český trh a přesto se z různých důvodu zapomínalo na tak důležité město, jakým je Hradec Králové. To jsme prostě museli napravit,“ řekl marketingový manažer řetězce Burger King pro Českou republiku Filip Vostrý.

Restaurace nabídne i objednávky přímo z auta.

Restaurace v Hradci Králové je 43. restaurací Burger King v Česku. V otevírací den nabídne prvním stovce zákazníků stovku burgerů Whopper zdarma. Řetězec připravil na otevírací den i speciální program, od čtyř odpoledne třeba nabídne koncert elektroswingové kapely Mr. Moss.