V roce 2024 by měl ve Stěžerách na Hradecku začít fungovat druhý lůžkový hospic v kraji. Pomoci k dotažení projektu může i veřejnost. Hradecká charita za tímto účelem vypsala veřejnou sbírku.

První hospic na Hradecku by měl vzniknout do tří let | Foto: Vizualizace: Oblastní charita Hradec Králové

Dosud jediný kamenný hospic v Královéhradeckém kraji funguje v Červeném Kostelci už od roku 1996. Poptávku zájemců z celého kraje však logicky nedokáže uspokojit. Pomoct by měl už brzy nový hospic ve Stěžerách u Hradce Králové. Projekt hradecké oblastní charity hlásí důležitý pokrok. Zahájeno bylo územní řízení. Ředitel oblastní charity Vojtěch Šůstek věří, že na jaře 2022 získá projekt stavební povolení a v roce 2024 bude zahájen provoz zařízení. Vzniknout má ve Stěžerách moderní hospic pro 16 až 20 klientů. „Spousta lidí nemá možnost zemřít doma v rodinném kruhu. Smyslem hospice je nahradit domácí prostředí. Pracovat tam bude jak zdravotnický personál, tak i sociální pracovníci,“ popisuje Šůstek. V současnosti téměř 50 procent všech, kteří v kraji umírají, svůj život končí na nemocničních lůžkách. V kamenném hospicu ve Stěžerách vznikne kromě lůžek i zázemí pro domácí hospicovou péči, ambulance paliativního lékaře nebo sklad zdravotních pomůcek a materiálu. Velkou podporu vyjadřují projektu Královéhradecký kraj, město Hradec Králové, biskupství nebo vedení fakultní nemocnice. Přesto je pro charitu skládání peněz na stavbu hospice velmi obtížným úkolem. „Sháníme peníze i od dárců a sponzorů pomocí sbírek, abychom projekt ufinancovali. Na vlastní realizaci budeme určitě žádat i o dotační podporu z Evropské unie i českých dotačních titulů,“ říká ředitel charity. Náklady odhaduje na sto milionů. Podpořit výstavbu hospice může i veřejnost zasláním libovolné částky na účet 255 515 348/ 0300, variabilní symbol 555. „Správně bychom takové zařízení měli jen provozovat. Nejsme od toho, abychom si budovali nějaké baráky a vlastnili je, to není smyslem sociální práce. Když to ale stát nedělá, někdo musí,“ konstatuje Šůstek. Hradecká charita už osm let poskytuje také domácí hospicovou péči. Ročně doprovodí na poslední cestu v domácím prostředí asi sto lidí. Pro koho bude zařízení určeno?



Lůžkový hospic bude sloužit nevyléčitelně nemocným zejména z Hradce Králové a okolí, kteří jsou již v posledním období svého života a také jejich blízkým, kteří je doprovázejí. Pacienti zde budou přijímáni na základě doporučení jejich praktického lékaře nebo lékaře propouštějícího pacienta z jiného zdravotnického zařízení. Tým lůžkového hospice budou tvořit: lékaři s atestací paliativní medicíny a léčby bolesti, zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, psycholog/psychoterapeut, duchovní různých církví a dobrovolníci. Služba bude zajišťována nepřetržitě včetně víkendů a svátků.

