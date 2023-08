V centru Hradce Králové se začátkem října otevře první re-use bazar. Fungovat bude na podobném principu jako re-use pointy ve sběrných dvorech. Pobočka se bude nacházet v blízkosti Muzea východních Čech v Kotěrově ulici a otevřeno bude mít čtyři dny v týdnu.

V Hradci Králové fungují zatím čtyři re-use pointy ve sběrných dvorech. Nabízí směs věcí od knih, přes nádobí, obrazy, hračky, dětské přilby na kolo nebo další sportovní vybavení. | Foto: Deník/Jiří Fremuth

Nový re-use bazar v Hradci Králové bude fungovat podobně jako re-use pointy, na které jsou Hradečáci už zvyklí. Lidé v bazaru darují věci k opětovnému využití a za drobný obnos si je pak bude moci pořídit někdo jiný. Bazar se otevře začátkem října v Kotěrově ulici u Muzea východních Čech na kulatém rohu ulice.

„Nejenže budeme předcházet vzniku odpadů, ale pomocí prodeje funkčních věcí za symbolické částky podpoříme i nízkopříjmové spoluobčany,“ sdělil v tiskové zprávě města náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Lukáš Řádek.

Vybrané finance z odkoupených předmětů dostanou Technické služby Hradec Králové na výsadbu nových stromů, ale i další zeleně a celkově na péči o městskou zeleň. Provozovatelem bazaru budou Hradecké služby.

Peníze, které získaly Hradecké služby z re-use pointů, zaplatily část skandinávského běžeckého okruhu v hradeckých lesích. Podívejte se, jak si stezku chválí olympionička Eva Vrabcová Nývltová:

Na založení a provoz pobočky schválili na svém úterním zasedání zastupitelé města 250 tisíc korun pro letošní rok a bezmála 564 tisíc korun pro příští rok.

Ve sběrných dvorech v Hradci Králové fungují zatím čtyři re-use pointy. První byl spuštěn v roce 2020 a od té doby jejich využívání roste. „Právě s ohledem na velký zájem veřejnosti jsme ve spolupráci s Hradeckými službami přistoupili k rozšíření této služby o re-use bazar. Na rozdíl od re-use pointů se tento bazar bude nacházet v centru města, tudíž bude lépe dostupný veřejnosti i pešky, na kole nebo městskou hromadnou dopravou,“ vysvětlil náměstek primátorky.

Bazar by měl být otevřený čtyřikrát v týdnu. „Tato pobočka bude fungovat na podobném principu jako re-use pointy ve sběrných dvorech, ale nabídka zboží bude daleko pestřejší. Chceme tu nabídnou věci, o které je obecně největší zájem a jsou ve velmi dobrém stavu,“ sdělil náměstek Řádek.

V re-use bazaru tak bude možné za malý obnos zakoupit například domácí potřeby, sportovní potřeby, dekorace do domácnosti, knihy, potřeby pro děti a podobně. Nově zde bude k dispozici také bílá elektronika a jiné spotřebiče.

„Může se jednat o menší elektroniku, jako jsou varné konvice, toustovače nebo třeba mixéry. Vybírat zde bude možné i z objemnější elektroniky, jako jsou lednice, sporáky, mrazáky a podobně. V tomto případě ale nebudou do re-use bazaru přijímány, občané je budou moci umístit pouze do sběrných dvorů. Než jakýkoliv spotřebič půjde do nabídky, projde řádnou revizí, aby byl funkční a zcela v pořádku,“ uvedl ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek.

Město očekává, že založením re-use bazaru také vznikne několik pracovních příležitostí pro nízkokvalifikované a znevýhodněné.

Takhle to vypadá v jednom z re-use pointů ve sběrném dvoře v Hradci Králové: