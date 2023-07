Hradec Králové tak převezme jen fotbalovou část stadionu. Z kolaudace jsou zatím vyjmuté ubytovací kapacity, šatny mládežnických oddílů, svazové kanceláře a jedna z tělocvičen. Omezená nemá být kapacita 9 300 diváků a věc by se neměla dotknout ani fanoušků samotných.

„Stavba stadionu stále není v předpokládané fázi dokončení. Věřím, že v tuto chvíli máme recept na to, jak celý příběh zvládnout s dobrým koncem pro hradecký fotbal. Připravujeme proto návrh dohody se zhotovitelským konsorciem, která povede k tomu, že se 5. srpna potkáme s našimi fanoušky pod lízátky při slavnostním výkopu,“ vysvětlila Pavlína Springerová.

V běžném režimu by se ale kolaudace zřejmě nestihla, fotbalový klub FC Hradec Králové neměl možnost odehrát zkušební utkání, na kterých se měly vyzkoušet například vstupní turnikety. Proto se vedení města dohodlo se zhotovitelem, že převezme část zodpovědnosti za neotestované systémy.

Na stadionu byli v úterý 25. července hasiči a jejich kontrola byla zřejmě úspěšná. „Uskutečnila se úspěšná funkční zkouška systémů a zítra dají hasiči finální stanovisko. Do konce týdne by ještě měly být stanoviska od hygieny a pravděpodobně od bezpečnosti práce. Ve středu příštího týdne by měla být celá kolaudace finalizovaná, pokud budou všechna stanoviska souhlasná,“ uvedla ve středu hradecká primátorka Pavlína Springerová.

Podle investičního náměstka primátorky je nasazení na stavbě mimořádné, a to se týká i věcí spojených s kolaudací a certifikací stadionu. Pochválil i úředníky magistrátu, kteří prý dělají vše pro to, aby se první domácí zápas na stadionu za 650 milionů korun bez DPH mohl za deset dní odehrát.

„Město nesmí podle smlouvy převzít stavbu nedokončenou a bez provedení předepsaných zkoušek. Základní myšlenkou dohody je, že se první domácí zápas 5. srpna odehraje v režimu spoluzodpovědnosti zhotovitele. Všechny technické okolnosti této dohody nyní ladíme tak, aby byla oboustranně akceptovatelná a netrpěl kvůli problémům stavby hradecký fotbal,“ sdělil Lukáš Řádek.

Dohodu, která bude specifikovat, co konkrétně zatím město od firem přebírá, budou schvalovat zastupitelé pouhé čtyři dny před plánovaným domácím zápasem. Kolaudace celého stadionu by se pak měla uskutečnit do konce prázdnin.

Podle Miroslava Hlouška, náměstka primátorky, je fotbalový klub na slavnostní premiéru před domácím publikem připravený: „Prodáno je 2150 permanentek, 200 partnerských permanentek, obsazených je všech 14 skyboxů a zabrané jsou i všechny reklamní plochy.“

To, že se vše stihne, zpochybnil před týdnem náměstek primátorky Lukáš Řádek. Konsorcium stavebních firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont ale prohlásilo, že vše směřuje k tomu, aby se v pořadí už druhý termín dokončení stihl. Poprvé se datum posunulo loni v létě po dohodě obou stran o dva měsíce. Firmy ale nestihly stadion zkolaudovat ani do konce letošního června. Další termín kolaudace pak byl do konce července.