Pryč s billboardy? Před volbami zákaz (ne)vadí

Hradec Králové - Na jedné straně se z billboardu usmívá Petr Robejšek s Danielou Luskovou (Realisté), kterým z druhé strany „kryje“ záda Tomio Okamura (SPD). Jen o kus dál na stejné cestě, na silnici první třídy z Hradce Králové do Pardubic, láká řidiče k volbám předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. V jiných časech by se nad tím člověk nepozastavil.

Volební billboardy na místech, kde by neměly být.Foto: Deník/ Petr Vaňous

Problémem všech tří cedulí je, že jsou umístěny tam, kde by být neměly. Billboardy u silnic první třídy a u dálnic zakázala novela zákona o pozemních komunikacích. Nelegální jsou od září letošního roku. „To není náš problém. Billboardy jsme si objednali u agentury. Ta by měla všechny předpisy znát,“ uvedl předseda lidovců Pavel Bělobrádek s poukazem na pekárenské výrobky. „Když si koupíte housku, taky předpokládáte, že pekař splnil všechny receptury,“ uvedl Pavel Bělo-brádek s dodatkem, že pokud se skutečně ukáže, že billboard na Hradubické je umístěn nezákonně, bude po agentuře požadovat navrácení financí.

„Pokud nám nabídla něco nelegálního, měla by za to nést právní i finanční odpovědnost,“ dodal předseda lidovců. V podobném duchu hovořil i krajský lídr SPD Zdeněk Podal: „Pokud vím, tak tuto zakázku zadávala naše pražská centrála. My zákon neporušujeme.“