Pšánky - Na malém traktůrku seče u silnice trávu prošedivělý muž. Zastaví jen na chvíli, aby se napil z plastové lahve. „Vesnice je taková, jakou si ji lidé udělají. A my ji děláme dobře,“ povídá důchodce Václav Středa.

A má pravdu. Vzorně upravenou čistou náves lemují domy s barevnými fasádami, na zahrádkách byste plevel hledali těžko. „Většina baráků na návsi patří chatařům. Máme štěstí, že se o ně tak dobře starají,“ říká Josef Kačerovský.



Na klice hostince U Růženky visí časopis Šipkař, který napovídá o velké zálibě místních lidí. To ale zdaleka není všechno. „Máme tady taky myslivce, rybáře, hasiče a fotbalisty,“ vypočítává Středa. Na vesnici, kde žije padesát obyvatel, je to obdivuhodné.



Pšánky se ale mohou pochlubit ještě jednou raritou. Řadu let vítězí ve volební účasti na Hradecku. A uplynulé eurovolby nebyly výjimkou. Ze 41 voličů přišlo 25, tedy 60,98 procenta. „Samozřejmě je to malým počtem obyvatel. Ale také tím, že to bereme jako velkou událost a důvod se jednou za čas hezky ustrojit. Všichni se navzájem známe, takže se projdeme a hodíme řeč s komisí,“ řekl Kačerovský.

Bývalý místostarosta, který vyrůstal v hradeckém paneláku, je jedním z šesti zastupitelů obce. „Tady je zastupitelem každý, kdo se umí trochu podepsat a ví, kde se píše ypsilon, aby ve slově úterý nemusel psát středa. Scházíme se podle potřeby,“ říká Kačerovský.



Ve vesnici zvítězila ČSSD před ODS. „Tady přece nejde o to, která strana vyhrála, ale aby nás všechny dobře a hlavně společně zastupovaly v Evropě,“ míní Středa.



Pšánky patřily do roku 1990 pod Petrovice, dnes jsou samostatné a asi se rozrostou. Obec chystá čtyři parcely.