Hradecký psí hotel je součástí Azylu pro zvířata , který sídlí na okraji městských lesů. „Tady máme vnitřní ubikaci pro hotelové pejsky. Mají tady pelíšek, misky na vodu, krmení, případně hračky, které mají z domova,“ ukazuje provozní Azylu pro zvířata Tereza Němcová řadu vnitřních kotců, z nichž má každý volný průlez do venkovního kotce. Fenka labradora Bambulka zrovna reaguje na štěkání dalších klientů psího hotelu a probíhá průlezem do venkovní části svého apartmánu, aby zkontrolovala, co se děje.

Psí hotel má kapacitu 25 míst, noc stojí 300 korun a psa sem může majitel odložit třeba jen přes den, ale i na delší dobu. „Pokud to kapacita umožňuje a máme volno, je to možné. Měli jsme tady psa i dva měsíce. Paní odjela do lázní a nebyl to problém,“ říká provozní Azylu pro zvířata, který spravuje městská společnost Městské lesy Hradec Králové.

Pokud se někdo rozhodne zdejší psí hotel využít, zarezervuje si termín telefonicky, nebo přes webové stránky a pak už sem jen pejska přiveze. To je možné sedm dní v týdnu v provozních hodinách zařízení. „Je lepší udělat si rezervaci co nejdřív. Letos jsme měli zcela obsazeno první týden na začátku letních prázdnin a teď už máme prakticky plno i na poslední srpnový týden,“ dodává Tereza Němcová.

Ubytují každého psa, kromě hárajících fenek

Psa tu ubytují malého i velkého, bez ohledu na rasu. Podmínkou je, aby byl zdravý a samozřejmě očkovaný. Jedinou výjimkou je hárající fenka. „Ve chvíli, kdy bych sem vzala háravou fenku, tak mi tady ostatní pejsci zboří azyl,“ směje se provozní zařízení. Pokud by pak fenka začala hárat až po přijetí do psího hotelu, umí si poradit i s tím. Prostě ji od ostatních psů oddělí, aby nedošlo k „nehodě“.

Na každém kotci je papír se jménem psa, ale také s pokyny k jeho ošetřování. Psa nakrmí tak často, jak je zvyklý. Granule na celý pobyt musí majitel přivézt s sebou. „Při každém příjmu se pokusíme o pejskovi zjistit co nejvíc informací, na co je zvyklý, jak často baští. Samozřejmě musí mít své granule. Možné není noční krmení, krmíme jen granulemi a možné není ani barfování, tedy krmení syrovým masem,“ vyjmenovává omezení provozní.

Klienti psího hotelu všech ras a velikostí vypadají spokojeně. Na „dveřích pokojů“ visí vodítka, košíky, uvnitř mají většinou svůj pelíšek a hračky. Aktuálně je hotel obsazený z necelé poloviny. „Ráno psa vyvenčíme na vodítku. Následuje krmení, pak se psi na střídačku pouští do větších výběhů, kde se můžou zhruba hodinu proběhnout. Ve výběhu jsou vždy sami. Tady se protočí asi třikrát za den,“ ukazuje Tereza Němcová zpola zatravněné výběhy velké zhruba 7 krát 6 metrů. „Pokud to majitel dovolí, pejsek se s námi dostane na vodítku na procházku do přilehlých lesů,“ dodává provozní.

Pokud si lidé nejsou jistí, jak bude jejich čtyřnohý miláček snášet odloučení, mouhou psa nechat v hotelu jednu noc na zkoušku. „Pokud pejsek hůř snáší nové prostředí, tak je určitě na místě to vyzkoušet. Pokud je pejsek flegmouš, nedělá mu problém změna místa a nějaké hlídání už má za sebou, tak si myslím, že to je zbytečné,“ zamýšlí se Tereza Němcová. Dodává, že zkušenost mají spíš takovou, že lidé často mají zbytečné obavy. „Ještě se nám to nestalo, že by tady pes byl třeba nešťastný nebo nežral. Naopak si rychle zvykne. Dokonce se nám i stalo, že byli pejsci, kteří nechtěli domů, což jejich páníčkové skoro obrečeli,“ usmívá se sympatická žena.

Luxusní hotel v Bříze, Kočičí chůva v Hradci

Na Hradecku se najdou i další místa, kam „odložit“ čtyřnohého miláčka na dovolenou. Třeba luxusní psí hotel Doghot, který je v Bříze u Všestar. Tady si ale lidé připlatí. Cena noclehu začíná na 750 korunách, na druhou stranu hotel nabízí za příplatky různé nadstandardní služby, třeba kosmetické, nebo mazlení, ale i výcvik. Za příplatek je možný i pobyt hárající fenky. Menší a levnější psí hotely najdeme i na Novobydžovsku nebo Chlumecku. Pro kočky pak funguje služba Kočičí chůva Hradec Králové, která se postará o kočku přímo v domácnosti.