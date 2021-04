"Veterináři a jednotky požární ochrany dnes zasahovali v kachních chovech v Lukové a Kosičkách, kde byla prokázána nákaza ptačí chřipkou. Hasiči pracovali v prostředí s výskytem nebezpečné nákazy, na místě tak musí být zajištěna důkladná dekontaminace osob, techniky a desinfekce hal," uvedla mluvčí krajských profesionálních haisčů Martina Götzová.

Hasiči poprvé vyzkoušeli použití termokamery při takovém typu zásahu.

"Bude užitečná při organizaci nasazení kontejnerů na ukládání drůbeže. Termokamera je sice primárně určena pro zásahy u požárů, ale díky termovizi bylo přesně viditelné, jak jsou kovové kontejnery naplněné. Docílí se tak efektivního využití všech kontejnerů a usnadní se organizace na místě zásahu. Nejnáročnější část máme totiž před sebou. Od zítra začíná nasazení našich jednotek v drůbežárně v Kosičkách, kde se aviární influenza bohužel také objevila, a musí tak být z rozhodnutí veterinářů utraceno asi 170 tisíc nosnic," dodala mluvčí.

Poté, co minulý pátek veterináři odhalili nákazu ve dvoutisícovém chovu kachen společnosti Perena, se včera prokázala nákaza i v nedalekém komerčním velkochovu slepic Podniku pro výrobu vajec v Kosičkách. V něm chovají celkem 175 tisíc nosnic. Podle rozhodnutí Státní veterinární správy (SVS) musel být celý chov utracen. Jde o jednoznačně největší chov drůbeže v Česku, ve kterém se letos ptačí chřipka objevila. Dosud muselo být utraceno napříč republikou asi 70 tisíc kusů drůbeže.

Veterinární inspektoři podle mluvčího SVS Petra Vorlíčka prověřují, zda nedošlo k zavlečení nákazy z chovu kachen, který je vzdálen půl kilometru.

Vybíjení nosnic ve čtvrtek

SVS společně s pomocí hasičů začal s vybíjením drůbeže v Kosičkách už dnes. Ve středu se zaměří na chovy kachen v Kosičkách a nedaleké Lukavé, kde se objevila nákaza už v pátek. Zítra pak začnou s vybíjením zmíněného velkochovu slepic. Královéhradecký kraj se proto snaží ústy náměstek pro zemědělství Pavla Bělobrádka (Koalice pro KHK) varovat další chovatele.

„Jediné, co se dá dělat, je skutečně upozorňovat na to, aby chovatelé dodržovali ta přísná opatření hlavně co se týče krmiva a vody. Pokud je to možné, neměla by být drůbež u malochovatelů venku a ve styku s dalším ptactvem. Nejrizikovější je to u vodních ptáků, které jsou na nějakém rybníčku, kam může i divoké ptactvo,“ uvedl Bělobrádek.

Ptačí chřipka v Česku už letos zasáhla chovy se čtvrt milionem kusů drůbeže. Naprostá většina (232 tisíc) spadá do Královéhradeckého kraje.