Pondělní snaha hradeckých zastupitelů o doplnění nekompletního vedení města opět skončila neúspěchem. Krajské město tak už téměř půl roku nemá kompletní vedení.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Tomáš Kulhánek

Avizovaného boje o post náměstka primátora pro oblasti školství, sociálních věcí či zdravotnictví se na pondělním zastupitelstvu zúčastnili nakonec pouze dva kandidáti. Z boje proti politickému matadorovi Martinu Soukupovi (ODS) a nominantce hnutí ANO Andree Turkové krátce před tajným hlasováním překvapivě odstoupil Martin Hanousek (ZPHZ). Toho na post náměstka nominovali Piráti. „Možná by moje kandidatura byla dobrá provokace. Ve chvíli, kdy současná koalice nemá žádnou podporu, ale nemá moje kandidatura smysl. Pouze bychom se tam vzájemně trápili. Nominaci odmítám a kandidovat nebudu,“ nechal se těsně před hlasováním slyšet Martin Hanousek. Podle něj by byla jeho nominace možná jen v době, kdy by odstoupilo celé vedení města. Ostatně k rezignaci už dříve opakovaně vyzvala primátora Alexandra Hrabálka (ODS) většina opozice.