Královéhradecko - Oslavy konce roku přinesly v královéhradeckém kraji více práce zdravotnickým záchranářům. Rušná noční služba znamenala více než dvojnásobný počet událostí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Roman Dušek

Napilno měly zejména posádky ve větších městech, ale také v horských oblastech. Záchranáři často vyjížděli k pacientům s intoxikací alkoholem, výjimkou nebyla ani čtrnáctiletá dívka, kterou musela ve Špindlerově Mlýně ošetřit a transportovat do nemocnice posádka ze základny ve Vrchlabí.

S blížící se půlnocí přišla na řadu zábavná pyrotechnika, která i letos způsobila několik zranění. K prvnímu z nich vjížděli záchranáři z Rychnova nad Kněžnou již krátce před devatenáctou hodinou do Dobrušky. Na místě ošetřili poranění ruky devatenáctiletému cizinci, kterého následně převezli do rychnovské nemocnice s lehkým zraněním. Hůře dopadl těsně po půlnoci ve Vrchlabí sedmnáctiletý mladík, kterému výbuch petardy způsobil vážné poranění ruky. Po poskytnutí neodkladné péče na místě musel být záchranáři nakonec transportován na specializované pracoviště do Prahy.



"Kromě zásahů v souvislosti s oslavami konce roku ale záchranáři v celém kraji ošetřovali také celou řadu běžně nemocných pacientů, například s kardiálními problémy, bolestmi zad nebo břicha. Výjezdová skupina RZP z Náchoda mimo jiné zasahovala také u staršího muže, otráveného oxidem uhelnatým z porouchané karmy," uvedl tiskový mluvčí záchranářů Ivo Novák.