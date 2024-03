Rada kraje posvětila záměr na kompletní rekonstrukci Vrbenského kasáren v Hradci

/FOTO, VIDEO/ Hradec Králové má blíže k tomu, aby se zbavil jedné ze svých ostud, kterou představují již řadu let zchátralá Vrbenského kasárna v centru města. Kraj připravuje rozsáhlou rekonstrukci, která by budově měla vdechnout nový život. Většinu nákladů na investici za více než půl miliardy korun by měly pokrýt již schválené dotace.

Hradec jako Vídeň? Ze zašlých kasáren má být moderní kulturní čtvrť | Video: Jiří Fremuth