Za posledních pět let se počet radarů v českých městech zdvojnásobil. Zatímco ještě v roce 2018 rychlost měřilo 118 úsekových a stacionárních radarů, loni jich na území Česka bylo již 248. A počty stále rostou. Změření řidiči posílají do obecních kas miliony korun.

Pokud by východočeský Hradec Králové již nyní vybíral peníze za překročení rychlosti na šesti testovacích úsecích, kde město instalovalo radary, mohl by částečně zacelit svůj rozpočtový schodek, který počítá s převisem 174 milionů.

Za šest týdnů testování totiž řidiči překročili rychlost v takřka 24 tisících případů. Pokud by se tak každý měl za svůj přestupek zodpovídat minimálně pokutou 500 korun, došlo by z kapes pirátů silnic do zdejší kasy 12 milionů korun. A například v Praze, kde nyní měří stovka radarů, putovalo do městské kasy od řidičů překračujících rychlost už přes 85 milionů korun.

Královéhradecká radnice však přiznává, že počet přestupků se od spuštění testovacího provozu stále snižuje. „Když to porovnám s nedávnými daty z jiného měření na výpadovce z Hradce Králové na Pardubice, kde jsme za jeden měsíc zaznamenali přes 30 tisíc přestupků, tak zde je to neporovnatelně méně. Postupem času si lidé na místa, která jsme navíc osadili značkami upozorňujícími na měření rychlosti, začínají zvykat a respektují stanovenou rychlost,“ uvedl Jiří Pastucha, který má na hradeckém magistrátu na starosti oblast měření rychlosti v rámci Inteligentního dopravního systému.

S oficiálním spuštěním měřící soustavy, kdy ještě technici vychytávají mouchy v podobě tolerance měření, každopádně počítá hradecká radnice v květnu. Peníze od nezodpovědných řidičů chce poté vkládat do rozpočtu města.

Miliony za překročení rychlosti

Po spuštění systému se Hradec Králové přidá do skupiny měst a obcí, které si v posledních letech tímto způsobem políčily na piráty silnic. Zatímco ještě před pěti lety pracovníci Českého metrologického institutu (ČMI) evidovali a okolkovali 118 úsekových a statických radarů, loni jich na českých silnicích bylo již 248 a do konce letošního února dostalo kolek od ČMI dalších 36.

„V posledních letech počet radarů rostl. Na druhou stranu jsou úsekové rychloměry, které měří průměrnou rychlost mezi dvěma úseky, stále výrazně méně četné než stacionární rychloměry měřící okamžitou rychlost vozidel,“ uvedl generální ředitel ČMI Jiří Tesař.

Dlouholetou zkušenost s vybíráním pokut za neukázněnou rychlou jízdu mají ve východočeském v Trutnově. Respektive v Mladých Bukách, kde je od roku 2012 instalován radar na asi dvousetmetrovém úseku na silnici vedoucí z Trutnova do Krkonoš. Za tu dobu se od pirátů povedlo radnici vybrat miliony.

„V roce 2021 tu rychlost překročili řidiči v takřka šesti a půl tisícech případů a celková výše pokut dosáhla bezmála osmi milionů korun. V loňském roce evidujeme přes devět tisíc případů,“ informovala mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková a dodala, že jen za první dva měsíce letošního roku počet přestupků přesáhl půl druhého tisíce.

V Praze, kde je instalováno 38 radarů s okamžitým měřením rychlosti a 60 úsekových měřidel, zaznamenaly tyto přístroje přes 120 tisíc přestupků. Do městské kasy zde tak nezodpovědní řidiči přispěli více než 85 milionů korun. „Tyto prostředky putují volně do rozpočtu bez konkrétního určení, lze je tedy využít například pro opravy silnic, výsadbu stromů nebo výstavbu nových škol,“ uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Zdvižený prst pro řidiče

Ústřední automotoklub ČR (ÚAMK) radary vítá a většinou mají dle mínění jeho zástupců smysl. „Je to forma zdviženého prstu, která člověka donutí sundat v daném úseku nohu z plynu. Problém však nastává tehdy, když si je obce pořídí jen proto, aby naplnily kasičku svou či spřátelených firem,“ konstatoval nedávno pro Deník mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Hradecká radnice, která by měla začít pokuty od příliš rychlých řidičů vybírat v následujících týdnech, však cestou plnění převážně vlastní kasy jít nechce. „Hlavním smyslem penalizačního modulu je především zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy,“ doplnila mluvčí hradecké radnice Kateřina Rohlíčková.