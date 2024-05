Přestupků v Hradci Králové postupně ubývá. Za rok provozu radarů jich úředníci projednali 24 576. Čísla za letošní duben přitom ještě nemusí být definitivní. Z měsíčních statistik vyplývá, že počet udělených pokut postupně klesá. „Nejvíc přestupků bylo projednáno loni v červnu, bylo to 4821. Letos v březnu jich pak evidujeme 1218,“ uvádí Kateřina Rohlíčková.

„Od 1. května 2023 do 30. dubna letošního roku uložili úředníci pokuty za 20 milionů 774 tisíc korun,“ nahlíží do statistiky mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková. Z toho už provozovatelé aut zaplatili víc než 17 milionů korun. Od této částky se ale musí odečíst náklady na provoz a vymáhání pokut. Jednak práce městské policie, která přestupky validuje, a magistrát také musel na řešení pokut vyčlenit 5,5 úvazku úředníků.

Podle náměstka primátorky pro dopravu Miroslava Hlouška bylo měření rychlosti v krajském městě potřebné. Požadovaly ho i některé komise místní samosprávy. „Po několika měsících se systém ukázal jako účinný a tam, kde jsme to požadovali, skutečně řidiči zlepšili svoji kázeň a nejsou tam takové problémy jako v minulosti,“ říká Miroslav Hloušek, který připomíná, že účelem zavedení automatických radarů nebylo vybírání pokut, ale větší bezpečnost dopravy.

„Peníze z pokut jdou do rozpočtu města. Z této částky se snažíme vydělit prostředky pro rozvoj cyklodopravy nebo pro rozvoj bezpečnosti především u škol,“ dodává Hloušek.

Radary měří rychlost na osmi místech města a kamery pak hlídají průjezd na červenou na dvou hradeckých křižovatkách. Za rok provozu zaznamenaly 966 přestupků.

Penalizační modul stál 20 milionů korun a je součástí Inteligentního dopravního systému (IDS), který reguluje dopravu v Hradci Králové víc než rok. „S instalací tohoto systému se v Hradci Králové snížila nehodovost, hlavně v nočních hodinách, protože dříve semafory v noci nefungovaly a tyto nové jsou v provozu 24 hodin denně,“ komentuje fungování IDS mluvčí policie na Hradecku Iva Kormošová.

Záchranářský elektromobil v akci. Jen za první den měl sedm výjezdů

Zpátky ale k měření rychlosti. Nejvíc ji řidiči překračují na městském okruhu v ulici Antonína Dvořáka, kde se měří úsekově. Tady systém zachytil největší počet přestupků, tedy celou polovinu ze všech ve městě. Vůbec nejvyšší překročení rychlosti pak naměřily radary na úsekovém měření v Koutníkově ulici. „Stalo se tak ve směru do centra loni v listopadu. Řidič jel rychlostí 110 kilometrů za hodinu. Provozovatel vozidla zaplatil pokutu 7 tisíc korun,“ popisuje takřka kriminální jízdu mluvčí města Kateřina Rohlíčková. K odebrání řidičáku to ale nevedlo. Systém řeší přestupky s provozovateli vozidel, což nemusí být řidiči.

Radary jsou nejen na městském okruhu, ale nově se také loni na jaře objevily u tří hradeckých škol u ZŠ SNP, v Úprkově ulici a v Malšově Lhotě. Tam se ale současně zvedla maximální povolená rychlost z 30, respektive 40 na 50 kilometrů za hodinu. Kritizovali to rodiče školáků i ředitelé škol.

Jak řešit nedostatek míst ve školkách? V Hradci by měly pomoci dětské skupiny

Podle města se tak stalo nedopatřením. Magistrát požádal o návrat třicítek, zatím se tak ale nestalo. „Snažíme se to neřešit jen samotnou represí, byť radary působí preventivně, jde nám i o to, abychom vytvořili smysluplný soubor opatření, která by situaci u škol zlepšila,“ říká Miroslav Hloušek. Uvažuje se o vodorovném značení, nástřiku adhezní vrstvy, která zlepšuje brzdění aut, a podobně. „Z dat z kamer před školami vyplývá, že řidiči zde překračují současnou padesátku zcela minimálně a průměrně tam auta jezdí rychlostí mezi 35 a 40 kilometry za hodinu,“ dodává Miroslav Hloušek.

Rychlost se od května 2024 automaticky měří v Hradci Králové na osmi místech, kamery pak hlídají nerespektování červené na dvou křižovatkách. Úsekové radary jsou v Koutníkově ulici a ulici Antonína Dvořáka. Šest radarů pokutuje překročení okamžité rychlosti v ulicích Úprkova, Lhotecká, Zborovská, Pouchovská, na Pražské třídě a třídě SNP. Kamery hlídají jízdu na červenou na křižovatkách v Okružní ulici a na Rašínově třídě.