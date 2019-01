Hradec Králové - Nápad Změny pro Hradec a Zelených, aby město odkoupilo k demolici odsouzený hotel Černigov a přilehlé pozemky, shodili koaliční partneři ze stolu. Cena za takovou transakci by byla podle hnutí ANO a ODS příliš vysoká.

Ještě na podzim Adam Záruba doufal, že by nové vedení města mohlo Černigov přece jen zachránit. „Myslím si, že pokud bude mít město prozíravější zastupitele, mělo by zvážit i možnost získání budovy hotelu a přilehlých pozemků do svého majetku,“ napsal Záruba před komunálními volbami. Přestože se jeho uskupení stalo součástí nové vládnoucí koalice a sám Záruba radním, podporu u partnerů nenašel.

„Snažili jsme se to otevřít při koaličních jednáních, bohužel jsme však ani u jednoho z koaličních partnerů nenašli podporu. Dávali jsme ke zvážení dvě možnosti - pozemky a hotel buď odkoupit, nebo je směnit za jiné pozemky města,“ řekl Deníku Záruba, který za záchranu hotelu bojoval dlouhé roky. Podle náměstkyně za hnutí ANO Moniky Štayrové jsou prostředky v rozpočtu na investice omezené. A cena by zde byla příliš vysoká.

Koupit hotel s již platným demoličním výměrem a na poslední chvíli ho zachránit, by bylo pro město velmi složité. Je otázkou, zda by o tom chtěl současný majitel vůbec jednat. S hotelem má totiž úplně jiné plány. „Naše myšlenka byla taková, že bychom se o jednání aspoň měli pokusit. Teď už by ale hotelu mohl zřejmě pomoct jedině zázrak,“ doplnil Záruba.

Černigov nahradí obří komplex

Přestože má majitel budovy, společnost CPI, už více než dva roky platný demoliční výměr, hotel Černigov zatím stále funguje. „Proč strhávat stavbu, která nějakým způsobem zatím funguje. Pokud nemáme krok B, nebudeme přeci dělat krok A,“ vysvětloval loni mluvčí CPI, že společnost čeká na získání stavebního povolení pro nový hotel Clarion, který má Černigov nahradit.

Hotel Clarion je přitom jen částí celého plánovaného projektu s názvem Rieger Plaza. Ten kromě čtyřhvězdičkového hotelu se 162 pokoji počítá i s kongresovým sálem až pro 700 osob, administrativní částí s rozměry přes 12 tisíc metrů čtverečních a obchody s plochou pod 2 tisíce metrů čtverečních v parteru ulice.

Pro podzemní parkování zde bude postaveno na 241 parkovacích míst. „V tuto chvíli máme zajištěného operátora pro hotelovou část. Vedle toho probíhá řada jednání s potenciálními nájemci části administrativní,“ řekl Deníku tiskový mluvčí CPI Jakub Velen.

V minulých měsících developerská firma ve schvalovacím procesu pokročila. Podařilo se jí konečně získat územní rozhodnutí. „Koncem listopadu nabylo územní rozhodnutí na projekt Rieger Plaza právní moci,“ potvrdil Velen. Termín demolice a začátek stavby nového komplexu mluvčí CPI nijak neupřesnil.

„Stavební práce budou načasovány tak, aby po získání stavebního povolení přímo navazovaly na demolice a co nejméně omezovaly okolí,“ uvedl Velen.