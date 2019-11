Hradecká koalice se nechce vzdát připraveného projektu na fotbalový stadion. I přesto, že jediná nabídka v nedávno skončené soutěži přesáhla městem stanovený limit o více než 160 milionů, věří investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS), že se stadion za stanovených 605 milionů bez DPH postavit podaří.

Návrh dalšího postupu slíbil Bláha předložit zastupitelům na zasedání 9. března příštího roku. Do té doby chce provést s firmami tzv. předběžné tržní konzultace. Těmi si chce potvrdit, že firmy jsou schopny při menších změnách podmínek stadion za 605 milionů postavit.

„Je to poslední možnost, jak ještě využít tu práci, kterou už jsme vykonali za poslední roky. Velké zdržení už to případně nebude,“ podpořil kolegu radní Oldřich Vlasák (ODS). Opoziční Piráti plán Bláhy považují za nereálný. Koalici vyzvali, aby začala pracovat na plánu B. Piráti navrhli vypsat novou architektonickou soutěž. „Vykopněme dnes míč, abychom za dva a půl roku mohli začít se stavbou. Je to jediná šance, jak začít ještě v tomto volebním období,“ řekl zastupitel Aleš Dohnal. Jeho návrh však neprošel.

Naopak plán náměstka Bláhy získal většinovou podporu 21 zastupitelů. Přitom však ani zástupce největší koaliční strany moc víry v úspěch tohoto plánu nemá. „Podle mě to za 605 milionů postavit nelze. Prověříme to ale ještě jednou,“ přiznal Jiří Langer z hnutí ANO. Zástupci třetí koaliční strany Změny pro Hradec a Zelených hlasovali s většinou opozice pro návrh, aby se současně s plánem Bláhy začalo pracovat i na pirátském plánu B.

„Hájíme variantu ještě jednou vypsat výběrové řízení. Ve vedení klubu budeme o stadion bojovat do posledního dechu.“

(Pavel Křížek, člen představenstva klubu)

Klub vyhlásil sbírku Votroci sobě

Na úterním zasedání zastupitelů vystoupil i člen představenstva fotbalového klubu Pavel Křížek. Ve svém projevu hájil projekt, který část zastupitelů považuje za zbytečně megalomanský. „I filharmonii jsme vybudovali stánek, kam se nemusí stydět přijet zahraniční filharmonici. Stadion se nestaví pro dnešek, ale minimálně pro příštích 50 let a standardy se budou stále zvyšovat,“ řekl Křížek zastupitelům.

Klub dokonce vyhlásil na stavbu stadionu veřejnou sbírku. „Chceme ukázat, že nás, kteří si v Hradci a v regionu nový stadion přejeme, není málo, a že jsme připraveni pro to i něco udělat,“ vysvětlil Křížek motivaci vedení klubu. Fanoušci si mohou symbolicky adoptovat každý z 7140 čtverečních metrů nového hřiště. Cena za nejlevnější část je 2 tisíce korun. Po dokončení budou u vchodu na stadion uvedeni na tabuli všichni dárci.