Mezi věřiteli RAF Staveb jsou jednotlivci, firmy, ale i obce a státní podniky. Pohledávky jsou ve velmi různé výši od pár tisíc korun až po několik milionů. Insolvenční správce vyzval Kunarta, aby se k pohledávkám vyjádřil. „Nicméně dlužník se správcem nekomunikuje,“ konstatoval ve veřejně dostupné zprávě Jakub Mašek z pražského Institutu pro řešení úpadku.

Správce tak může vycházet pouze z toho, co je nabíledni. Že někdejší stavební obr s velkými zakázkami po celé republice dnes prakticky neexistuje. „Dlužník nevykonává podnikatelskou činnost, nemá zaměstnance, neprovádí díla na svých zakázkách,“ dodal Mašek s tím, že tato situace neumožňuje jeho další provoz, který byl ostatně fakticky ukončen. „Proto přichází v úvahu řešení úpadku dlužníka konkurzem,“ dodal správce.

Náhlý pád stavebního obra z Lovosic znalce nepřekvapil. Brzy asi nebude jediný

První přezkumné jednání a schůze věřitelů v této velké insolvenční kauze byly naplánované na počátek ledna do velké jednací síně okresního soudu v Litoměřicích. Krajský soud ale nyní věc odročil až na polovinu února. A to kvůli technickým problémům na straně justice, ale i kvůli enormnímu objemu dat dodaných se všemi pohledávkami. Ty nakonec nebylo v silách soudu zveřejnit včas v insolvenčním rejstříku tak, aby byly dodrženy zákonné lhůty. „Soud proto přistoupil k odročení termínu konání prvního přezkumného jednání, na které má bezprostředně navazovat první schůze věřitelů,“ uvedla samosoudkyně Iva Černá v usnesení z 3. ledna.

Nezbytně nutná je přitom účast dlužníka na plánovaném jednání. Ten ale přestal s orgány komunikovat, jak vyplývá ze zprávy insolvenčního správce. Ještě na podzim za něj vystupoval alespoň advokát.

Zámeček ne, rozhledna ano

RAF Stavby jsou v úpadku od začátku loňského října. Krajský soud tehdy také firmě zakázal nakládat s majetkovou podstatou, dispoziční oprávnění k ní přešlo na insolvenčního správce. Ten měl do konce uplynulého roku zjistit, čím fakticky RAF Stavby disponují. Je to mimo jiné jednoduchá skladová hala v Bohušovicích nad Ohří, která je momentálně v pronájmu. Stojí to ve zprávě správce o hospodářské situaci dlužníka z konce prosince. Podle katastru nemovitostí patří pod RAF stavby i několik polí poblíž.

Už dříve informoval Deník i o tom, že RAF Stavby dostaly od Raeder & Falge „věnem“ také dříve docela lukrativní hotel Lev v Lovosicích. Na své poslední prezidentské návštěvě loni v říjnu se tam zamýšlel zastavit i Miloš Zeman, pak to ale jeho tým bez vysvětlení zrušil. Lev krátce potom ukončil činnost a momentálně z něj žádné peníze netečou. V pravděpodobném konkurzu půjde zpeněžit také vybavení hotelu, jehož součástí byl i wellness.

Drog je v kraji dost, hlavně pervitinu. Mladí si „řežou“ Fantu sirupem na kašel

Na ocenění kompletního majetku RAF Staveb se pracuje. „Znalec přislíbil, že by měl být posudek zpracován do konání schůze věřitelů,“ uvedl Mašek. Znalec bude sčítat také hodnotu dalších položek po už nefungující stavební firmě jako lešení, zámková dlažba, kontejnery pro dělníky a několik garáží. Ale i věci v bývalém lovosickém sídle Raeder & Falge, takzvaném zámečku u přívozu na Labi. Ten je však jako nemovitost stále psaný na Lubomíra Červinského. Na rozdíl od této daleko lukrativnější nemovitosti je na RAF Stavby přepsaná alespoň stavebně neotřelá rozhledna, kterou hlava Raeder & Falge nechala u zámečku postavit před třemi lety s přispěním dotace ministerstva pro místní rozvoj.

Prý koupil zajíce v pytli

Podílnicí Raeder & Falge byla kromě 65letého Lubomíra Červinského jeho 43letá dcera Martina. Rodinnou firmu loni v červnu převedli na pražskou Freight Logistic Group. Tu pod dalším názvem Pombal Group se sídlem na Marschallových ostrovech ovládá Josef Kunart z Hradce Králové. 76letý muž hned s třemi exekucemi na krku založil po akvizici Raeder & Falge formálně novou firmu RAF stavby. Ta je ale „prázdnou schránkou“ v jednom kancelářském domě v Pařížské ulici v Ústí nad Labem.

Říkali jim báckomando. Elitní útvar severočeské policie má za sebou dekádu akcí

Kunart podle dřívějších sdělení advokáta krátce po akvizici dospěl k zjištění, že ekonomická a hospodářská situace firmy je mnohem horší, než jaké měl o ní informace. „Celé to dělá dojem, že předchozí statutární orgán a společníci nepřehlednou situaci a smyšlené položky aktiv záměrně udržovali v účetnictví dlouhé měsíce a možná i roky. A to za účelem snahy o udržení společnosti v chodu. A aby nedošlo ke znesplatnění bankovního financování, které dlužník měl,“ popsal Kunartův právní zástupce Petr Opletal.