Vedení města nemohlo k provozování arény nikoho sehnat, proto na rozjezd padla volba na fotbalový klub. „Je to logické řešení, fotbalový klub se na spravování stadionu už připravuje. Teď pracujeme na smlouvě, kterou bychom rádi podepsali v řádu dní,“ vysvětlil náměstek hradecké primátorky Miroslav Hloušek (ODS).

Pravděpodobné je, že nová aréna si na svůj provoz nevydělá. Hloušek přirovnal financování k modelu, který funguje třeba s dopravním podnikem. Tomu město vyrovnává prokazatelné ztráty.

„Fotbalový klub zatím nebude v roli nájemce, ale provozovatele, který bude zároveň spravovat stadion. Přiměřené finanční prostředky pro dovybavení a provoz arény mu bude muset dodávat město,“ upřesnil.

VIDEO: Velký moment pro Hradec! První lízátko se vrátilo nad fotbalový stadion

S tím, že se o rozjezd stadionu postará fotbalový klub, souhlasí i hradecká opozice. „Probírali jsme to v našem zastupitelském klubu, jednali jsme i s vedením FC, jestli to zvládne. I na základě toho to považujeme jako v tuto chvíli nejlepší řešení. Jen mě překvapuje, že už má být před podpisem smlouva, o tom by nás vedení města mělo včas informovat,“ uvedl místopředseda zastupitelského klubu hnutí ANO Denis Doksanský.

První krok při hledání správce stadionu udělalo už minulé vedení města loni v létě. Magistrát tehdy provedl takzvané předběžné tržní konzultace. Jednoduše řečeno, město vybídlo zájemce k rozhovorům, ze kterých by vyplynulo, jak následný tendr na provozovatele nastavit.

Jenže jediný, kdo se přihlásil, byl už tehdy FC Hradec Králové. Jeho generální manažer Richard Jukl připomněl, že klub už provozuje ve městě čtyři areály, a proto se na tuto variantu připravovali.

Hradec staví stadion za stovky milionů. Sponzoři či údržbáři zatím chybí

„Samozřejmě půjde o trochu něco jiného, je to větší objekt, ale chystáme se na to už asi tři čtvrtě roku, abychom mohli provoz stadionu plnohodnotně rozběhnout,“ zdůraznil Richard Jukl.

Klub se teď podle něj připravuje na začátek využívání moderního arény. Pro účely fotbalu to nebude žádný problém, ale největší práce bude mít se zprovozněním vnitřních i venkovních multifunkčních prostor.

„Můžeme se bavit o VIP sálech a kongresech, venkovním amfiteátru, kde by se měly dělat různé akce. Těch věcí je spousta a je potřeba do startu alespoň ty nejnutnější vybavit a zprovoznit. Po kolaudaci se bude postupně zprovozňovat zbytek,“ vysvětlil Jukl.

V útrobách tribun bude trojice tělocvičen. Byť nebudou úplně velké, mělo by je využívat hned několik sportů. „Dvě budou dynamické, jedna klidová třeba pro jógu nebo maminky s dětmi. Čekáme i na informaci od města, jakých ploch je největší nedostatek,“ dodal generální manažer klubu.

Fotbalový stadion v Hradci zřejmě podraží, ohrožen je i termín dokončení

Kolaudace má být 30. června. Původně klub plánoval stadion slavnostně otevřít zápasem s Rapidem Vídeň, ale to nakonec nedopadne.

„Rapid už po nás chtěl přesný termín, ale ten zatím nejsme schopní určit. Zahajovací den bude nakonec první ligové utkání,“ potvrdil Richard Jukl.

Příští ročník fotbalové ligy začne 22. července, ale záleží na losu, kdy bude hrát Hradec první domácí utkání na novém stadionu.

Je tedy jasné, že fotbalový klub se postará o rozběh provozu stadionu. Jak to bude dál, to se uvidí. Město má několik variant.

„Mluvil jsem například s člověkem, kteří řídí příspěvkovou organizaci, která zastřešuje všechna sportoviště v Ostravě. Můžeme připustit, že se třeba i my vydáme podobnou cestou,“ uvažoval nahlas náměstek Miroslav Hloušek. V tom případě by byl fotbalový klub v nájmu.

Cílem je stadion co nejlépe využít. Zatím totiž stále není jasné, jak bude provoz největší novodobé investice města drahý. „V Ostravě si dokážou vydělat na 40 až 60 procent nákladů městských sportovišť. Nabízí se, že by se taková městská organizace starala i o další sportoviště v Hradci Králové,“ připustil Hloušek.