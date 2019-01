Východní Čechy – Jihomoravský hejtman Michal Hašek se na pardubického Radko Martínka zlobí. Prý měl počkat na ostatní.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Sylva Horáková

Bylo to jen dočasné opatření a právě teď nadešel čas proplácení regulačních poplatků ukončit. Usoudil tak pardubický hejtman Radko Martínek.

Proplácení poplatků v pěti krajských nemocnicích a nemocničních lékárnách, které také patří kraji, a v řadě dalších krajských zdravotnických zařízeních skončilo v úterý.



Odborná veřejnost to jen uvítala. Dokonce i ta, která hájí barvy ČSSD. „Souhlasím s důvody hejtmana. Bylo to opravdu sociální a dočasné opatření. Povolební situace bohužel nenasvědčuje tomu, že by se dal problém poplatků urychleně vyřešit,“ uvedl ředitel chrudimské nemocnice Tomáš Vondráček. Tomu chybělo ve volbách k zisku mandátu poslance jen pár desítek hlasů.



A jak dodal, pacienti se zrušením proplácení poplatků žádný problém nemají. O práci se nemusí bát ani lidé, kteří měli na starosti administrativu spojenou s darovacími smlouvami. „Od pacientů jsme nezaznamenali žádné stížnosti,“ dodal ředitel.



V ordinacích praktických lékařů i soukromých lékárníků naproti tomu téměř létají špunty. A to i v Královéhradeckém kraji, kde o zrušení proplácení poplatků budou krajští radní teprve jednat.



„Vzhledem k tomu, že jsme po zavedení proplácení poplatků vloni v únoru téměř zkrachovali, když naši zákazníci začali jezdit až do Jičína, tak to vnímáme velmi pozitivně. Z poplatků jsme nic neměli, odečítaly se z našich cen, jenže to se naše komora už přes rok snaží marně vysvětlovat,“ řekla lékárnice Alice Dvořáková z Vysokého Veselí na Jičínsku.



Jak dodala, na rozdíl od lékárníků šly praktickým lékařům poplatky do kapes. „Ale jenom dobře, lékaři aspoň měli více času se věnovat pacientům, kteří to opravdu potřebují a nechodili za nimi lidé s pouhou rýmou. A klesla i spotřeba léků,“ dodala.



„Zákony by se měly dodržovat, takže zrušení proplácení poplatků? Jenom dobře. Poplatky způsobily jenom chaos, teď to bude pro všechny spravedlivější,“ přisvědčila praktická lékařka Eliška Leichterová z Litomyšle.



To, že poplatky zůstávají lékařům, ale pokládá za správné. „Navrhovali jsme, že by se měly vybírat v pojišťovnách, to ale neprošlo. Ale nebojte se, nikdo z nás s nimi nehospodaří špatně, docílili jsme díky poplatkům například zvýšení platů sester,“ dodala. Lékaři se shodují na jediném: další osud poplatků je věcí rozhodnutí politiků.



Šéf asociace krajů Michal Hašek ve středu označil zrušení proplácení poplatků v Pardubickém kraji za suverénní rozhodnutí zdejší samosprávy. Podivil se však nad tím, proč kolegové nemohli vyčkat do pátečního jednání hejtmanů. Hašek prosazuje, aby kraje postupovaly jednotně. Budoucnost poplatků bude podle něj záviset na uspořádání budoucí vlády i na příštích hlasováních ve sněmovně. ČSSD tam prý zrušení poplatků znova navrhne, podporu pro zrušení poplatků v lékárnách prý bude hledat mimo jiné u Věcí veřejných, které bod mají v programu.



Radní Královéhradeckého kraje o okamžitém zrušení poplatků rozhodnou pravděpodobně buď ještě v pátek po jednání asociace krajů, nebo zkraje příštího týdne.



Pardubický kraj vydal jen za loňský rok od února, kdy poplatky začal ve svých zařízeních pacientům proplácet, 34 milionů korun. Letos dalších zhruba 13 milionů. S nižší částkou potřebnou na proplácení kvůli nejistému výsledku voleb počítal už ve schváleném rozpočtu. Hejtmani doufali, že ČSSD po vítězných volbách poplatky zruší jako celek.



V Královéhradeckém kraji činily od loňského února do letošního března dary za regulační poplatky přes 53 milionů korun. „Rezerva na poplatky v rozpočtu kraje je zatím vytvořena zhruba do září, její výše je 27 milionů korun,“ uvedl mluvčí kraje Jiří Hošna.



Zatímco v Královéhradeckém kraji dary kraje přijímaly zhruba tři čtvrtiny pacientů, v Pardubickém si poplatky nechávala proplácet jen zhruba polovina lidí.