Hlavní nádraží v Hradci Králové má před sebou modernizaci, přípravné práce by mohly začít už letos. Radnice se dohodla se Správou železnic, že na rekonstrukci a rozšíření železničního podjezdu na Gočárově třídě přispeje částkou 180 milionů korun.

Podjezd na Gočárově třídě, kterém se přezdívá myší díra, se rozšíří a prohloubí. | Video: Deník/Jiří Fremuth

Hradecká radnice se bude finančně podílet na modernizaci hlavního nádraží, představitelé města se na tom domluvili se Správou železnic. Na rekonstrukci a rozšíření železničního podjezdu na Gočárově třídě město přispěje částkou 180 milionů korun.

První přípravné práce by mohly začít už letos. „Hradec Králové počítá s tím, že dle harmonogramu Správy železnic vynaloží v roce 2025 deset milionů korun, zbylá částka bude rozložena až do roku 2030. Tato etapa modernizace stanice, jejímž investorem je Správa železnic, by mohla být zahájena už letos v prosinci prvními přípravnými pracemi,“ uvedl Petr Vinklář, vedoucí odboru kancelář primátora.

Rekonstrukce a rozšíření podjezdu na Gočárovce bude rozděleno na dvě etapy. Nejdříve se vybuduje železniční most nad Pražskou třídou, podjezd zatím zůstane zachován ve stávajícím stavu. Ve druhé etapě se pak podjezd, kterému se přezdívá myší díra, rozšíří a prohloubí. Vše by mělo být hotovo v roce 2030.

Modernizace železniční stanice Hradec Králové hlavní nádraží je jednou z etap zdvoukolejnění trati z Hradce Králové přes Pardubice na Chrudim.