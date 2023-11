„Bylo to tady pochmurné a zastaralé a teď je to moderní a hezké,“ prostě vystihuje výsledek prací za 55 milionů korun studentka 4. ročníku Nikola Ortová. Ta oceňuje moderní design tříd, ale třeba i to, že nově bude všem sloužit i kantýna.

Vše je propojené s počítači a v laboratorně naměřená data mohou studenti dál vyhodnotit. „Snažíme se je motivovat k malé vědecké činnosti, se kterou se pak setkají na vysokých školách,“ říká Čeněk Kodejška. V laboratoři pak nechybí třeba ani 3D tiskárna a řada dalších pomůcek.

Nález jako ze Skandinávie. Podívejte se, co archeologové v Hradci objevili

Moderní je i chemická či biologická laboratoř. Tady čeká na studenty 16 nových mikroskopů. „Třídy jsou pro výuku rozdělené na polovinu, takže každý žák má k dispozici svůj mikroskop,“ říká učitel biologie Jaromír Mansfeld. Učebna je krásně světlá, moderní. „Hlavní perlou jsou tyto dva mikroskopy. Umožňují přenášet obraz na obrazovku,“ ukazuje s nadšením Jaromír Mansfeld na zvětšeného komára na obří dotykové obrazovce. S obrazem se dá přitom dál pracovat. Objekty se dají měřit, zvětšovat, různé části barevně označit. Prostě řada možností, jak studenty vtáhnout do výuky. „Laborky jsou vždycky to zábavnější z výuky, tak by to mohlo zájem dětí ještě zvýšit, uvidíme,“ dodává muž v bílém plášti.

Století a půl stará budova gymnázia stojí v centru Bydžova, studuje tady 260 dětí. Naposledy prošla velkou rekonstrukcí na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. „Problém byl celkově v prostředí, ve kterém se učilo. Třeba s teplotou uvnitř, protože okna profukovala. Kolikrát byla v takovém stavu, že jsme doporučovali neotevírat okna, aby se, nedej bože, něco nestalo,“ vzpomíná na špatný stav budovy ředitel Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Lukáš Rosůlek.

Pan Lorenc by oslavil sto let. Známého herce si připomněl jeho rodný Nový Bydžov

Nedávno ponurá šedivá budova gymnázia teď září novotou, je zateplená, má nová okna, střechu, interiéry, rozvody. „V laboratořích jsme už ani neučili, protože tam už byly plynové rozvody a všechno v opravdu katastrofálním stavu,“ prozrazuje Lukáš Rosůlek. Škola má i novou kotelnu, rekuperaci vzduchu, úsporné osvětlení. To vše přináší od začátku školního roku úspory.

Práce trvaly 13 měsíců. „Zhruba od poloviny února do konce dubna jsme museli polovinu tříd gymnázia sestěhovat do naší druhé budovy na střední odbornou školu,“ připomíná peripetie rekonstrukce ředitel školy Rosůlek. „Tady musím poděkovat kantorům, rodičům a hlavně žákům, jak jsme to zvládli.“

Příští rok v červnu oslaví novobydžovské gymnázium 150 let od svého otevření. Jeho rekonstrukcí ale plány Novobydžovských nekončí. Chtějí se pokusit získat peníze od Národní sportovní agentury a opravit hřiště u své druhé budovy.