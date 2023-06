Příprava rekonstrukce podchodu v centru Hradce může začít. Město má projektanta

Do třetice všeho dobrého. Hradecká radnice našla firmu, která vytvoří projekt rekonstrukce podchodu na třídě Karla IV. Výsledek zadávacího řízení na úterním zasedání schválila rada města. Vedení Hradce muselo zmírnit podmínky pro uchazeče, do loňských dvou řízení se totiž nikdo nepřihlásil. Rekonstrukce by mohla začít za dva roky.

Hradeckým podchodem u Centrálu procházejí denně tisíce lidí. | Foto: Deník/Jiří Fremuth