Hradecko - Nezvykle velká intenzita dopravy terorizuje v posledních měsících obyvatele Holohlav na Hradecku. Auta přes obec objíždějí uzavírku ve Smiřicích. Ta měla skončit už v listopadu, kvůli problémům s mostem však potrvá ještě několik dalších měsíců.

Na rekonstrukci průtahu Smiřicemi pracují silničáři už od srpna letošního roku. Ještě v září starosta Smiřic Luboš Tuzar doufal, že plánovaný termín dokončení v polovině listopadu stavbaři dodrží. Nyní je však jasné, že tato etapa rekonstrukce bude mít zpoždění. A to až o půl roku!

Problémový most

Nečekanou komplikací se totiž pro stavbaře stal most uprostřed Smiřic. „Při odkopávce pro přípravu mostu přes Mlýnský náhon byla objevena kanalizace na místě, kde jsme ji bohužel nečekali ani my, ani společnost VAK,“ přiznal Tuzar s tím, že administrativa kolem přeložky nalezené splaškové kanalizace je velmi zdlouhavá. Stavba mostu je tak nyní pozastavena a stavaři čekají na pokyn, že mohou opět začít pracovat. Dokončení odhaduje starosta na jaro příštího roku, prodloužené stavební povolení platí až do května 2019.

Trpící Holohlavy

Dlouhodobá uzavírka ve Smiřicích přitom už měsíce komplikuje život obyvatelům sousedních Holohlav. Oficiální značená objížďka sice vede přes Černožice, většina aut však volí kratší variantu právě přes Holohlavy.

„Lidé si zkracují cestu a jezdí přes naše místní komunikace,“ potvrdil starosta obce Miloš Malínský. Holohlavy jsou v poslední době plné kamionů. Nepomáhá ani informační cedule o neprůjezdnosti komunikace pro vozidla nad 3,5 tuny.

„Bohužel to není oficiální zákaz. Ceduli máme jen půjčenou, takže by ani případní městští strážníci se situací nemohli pomoct,“ uvedl holohlavský starosta.

I kvůli zvýšené frekvenci kamionové a osobní dopravy začínají trpět místní komunikace v obci, zejména v ulici Na Lávkách. Pomoci s nápravou by měl podle starosty Holohlav Královéhradecký kraj.

„Od krajského náměstka pro dopravu Červíčka máme přislíbenou opravu komunikace po ukončení prací ve Smiřicích,“ řekl Deníku Malínský. Starosta Smiřic Luboš Tuzar uvedl, že ke zlepšení současné situace by mělo dojít už 10. prosince. Ten den by měl být podle současného plánu zprovozněn úsek mezi smiřickým železničním přejezdem a křižovatkou do ulice Kršovka. V tu chvíli již nebudou muset řidiči nutně jezdit od nádraží k městskému úřadu přes sousední Holohlavy, ale budou moci využít objížďku po místní komunikaci ve Smiřicích. „Ta už bude pouze v řádech stovek metrů, okolním obcím by se mělo ulevit,“ upřesnil smiřický starosta Tuzar. Asfalt v úseku, který má být otevřen příští týden, už stavbaři položili. Zatímco rekonstrukce silničního tahu je krajskou investicí, obec Smiřice současně s tím ze svého rozpočtu financuje rekonstrukci přilehlých chodníků. Tato část rekonstrukce už podle Luboše Tuzara míří do finiše.

Obavy zůstávají

Starosta Holohlav se však k datu 10. prosince rozhodně nijak neupíná. Sám totiž upřímně přiznává, že neočekává, že by se v tento den jeho obci příliš ulevilo. „Nepředpokládám, že by všichni řidiči jezdili tou kratší variantou přes smiřické sídliště, tam se ani nedá pořádně projet. Rozhodně je to pro mě jako pro řidiče daleko horší varianta než o něco delší objížďka přes Holohlavy,“ vysvětlil svoje obavy Malínský. Jízda přes smiřické sídliště může být problémová zejména pro kamiony. Místní komunikace v ulicích Kršovka a Eduarda Karla je poměrně úzká a problém může v odpoledních hodinách způsobovat i velké množství parkujících automobilů poblíž smiřické mateřské školy. Zdá se tedy pravděpodobné, že povrch holohlavské ulice Na Lávkách bude trpět pod koly kamionů i v dalších měsících. A spolu se silnicí se klidu jen tak nedočkají ani tamější obyvatelé.

Klid snad v létě

Kdy tedy mohou obyvatelé Holohlav reálně očekávat zklidnění současného provozu? Malínský upozorňuje, že správný termín nemusí být ani zmíněný květen 2019. Podle starosty by se mělo obci opravdu ulevit v nejlepším případě až příští léto. To má totiž podle plánu skončit i poslední etapa rekonstrukce ve Smiřicích. Během ní přijde na řadu druhá polovina obce. Stavbaři se vrhnou na silnici v úseku od křižovatky Palackého a Jiráskovy ulice až po most přes Labe na výjezdu ze Smiřic směrem na Libřice. Konce dopravních omezení v okolí Smiřic se tedy řidiči jen tak nedočkají.

„Počítám s tím, že nám řidiči budou ve větší míře jezdit přes obec nejen do května, ale i během té poslední etapy smiřické rekonstrukce. Ta by snad měla trvat jen dva měsíce do července 2019,“ uzavřel starosta Holohlav Miloš Malínský. Jak se ovšem ukázalo na nynější etapě rekonstrukce ve Smiřicích, předpokládané termíny dokončení stavby nemusí vždy odpovídat realitě.