Pavilon tanečních oborů září novotou. Během roční rekonstrukce a přístavby dostal nová okna a zateplení, ale přibyla také spojovací chodba k výtvarnému pavilonu, tedy krčku.

„Z toho slova krček mě napadl název kreativní čekárna. Je tady velká tabule s barevnými křídami, takže když tady třeba rodiče s dětmi čekají na naše žáky, tak si můžou něco nakreslit,“ vysvětluje ředitel Střeziny Karel Šust. Odpočinkovou zónu doplňují nástěnky s výkresy zdejších žáků a za rohem směrem k tanečnímu pavilonu čeká sada bicích a klavír. Nechybí ani zrcadlo s madlem pro tanečníky.

To už ale vstupujeme do opravené patrové budovy. To nejdůležitější je šest tanečních sálů. Pět má nové speciální pružné sportovní podlahy, šestý sál pak slouží stepařům, takže podlaha je tady z kvalitních parket.

„Asi největším problémem původní budovy bylo, že úplně netěsnila okna. A chybělo nám i dobré technické zázemí, neměli jsme tady ani dostatečné množství toalet pro děti,“ vysvětluje Pavla Cejnarová, vedoucí tanečního oboru. Ten tady studuje 370 žáků, od tříletých dětí v přípravce a až po tanečníky v kurzech pro dospělé.