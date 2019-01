Třebechovice pod Orebem - Dosavadní zkušenosti s výsledky o prázdninách provedené rekonstrukce jižní strany fasády pavilonu prvního stupně místní základní školy jsou jednoznačné. Podařilo se vyřešit hlavní problém, upravit tepelnou pohodu v učebnách.

Podle ředitele školy Romana Drašnara jde o výrazný pokrok. „V učebnách už se dá vydržet a i v řadách u oken je především zásluhou nainstalovaných slunolamů přijatelně. Děti nejsou omezované sluncem,“ uvedl ředitel školy a dodal, že před rekonstrukcí byla situace zoufalá. „Už od půlky dubna bylo ve třídách k nevydržení. Ve stínu se teploty blížily ke třiceti stupňům, takže se tam nedalo učit a mnohdy to bylo na zavření. Nejhorší situace byla ve třetím podlaží pod střechou, kde se to ještě násobilo. Technologie použitá při stavbě objektu v 80. letech minulého století byla u tepelných izolací tak nešťastná, že přestože se to už jednou opravovalo, tak se výplně zbortily,“ prohlásil. V zimě tedy bylo uvnitř chladno a od jara do podzimu naopak horko.

Výměna oken, montáž zateplovacího fasádního systému, slunolamů a další práce přišly radnici na šest milionů korun. „Všechny prostředky pocházely z rozpočtu města,“ sdělil investiční technik třebechovického městského úřadu Otto Nosek.

,,Hodně věcí už se udělalo, ale stále nejsme na konci. Rekonstrukce musí pokračovat i na druhém stupni, což je otázka dalších asi 15 milionů korun,“ řekl starosta Třebechovic Jiří Němec.

Třebechovickou školu v současnosti navštěvuje zhruba šest set žáků.