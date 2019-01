Hradec Králové - Nafasují pytle, rukavice, dvoumetrový pracovní hák, nasednou do lodi a vyrazí na každoroční úklid Orlice. Takzvaně z vody se totiž řeka čistí nejefektivněji. Letos pojedou lovit odpadky stovky dobrovolníků už poosmé.

Úklid Tiché Orlice. | Foto: Petr Špatenka

„Jezdí s námi kolem čtyř stovek vodáků i s dětmi. Čistíme Divokou Orlici z Doudleb nad Orlicí do Hradce a Tichou z Čermné nad Orlicí do Albrechtic nad Orlicí," uvedl jeden z organizátorů Jiří Roušavý.

Kromě nezbytného pracovního náčiní dostanou „čističi" také mapu trasy: „Řeka je rozdělena do několika úseků, jeden úsek čistí, další se vezou a kochají krajinou. Není to tak, že by těch zhruba 70 kilometrů nepřetržitě tahali odpadky z řeky," vysvětluje Roušavý. Všechny účastníky na konci čeká večeře, nocleh, ráno snídaně a tričko na památku. „Zajišťujeme také svoz aut," doplnil Roušavý.

Každý rok se díky obětavým dobrovolníkům na lodích zbaví Orlice i několika tun odpadu, Jiří Roušavý vzpomíná, že se jim za ta léta podařilo vytáhnout opravdové chuťovky. „Našli jsme třeba kompletní sedací soupravu, výjimkou nejsou ani spoilery nebo nárazníky aut, celé záchodové mísy, televize, ledničky, sporáky – na co si jen vzpomenete."

Pokud byste chtěli také přispět „pomocným hákem", máte možnost už příští víkend. Sraz pro zájemce je v sobotu 18. dubna v 8.45 hodin na silničním mostě v Kostelci nad Orlicí. Pokud máte vlastní vodácké vybavení, neváhejte vzít ho s sebou. Možnosti půjčení jsou totiž omezené.

Michaela Zumrová