Nádvoří smiřického zámku dnes působí nevlídně. Samotný zámek je v soukromých rukou, sousední pivovar patří městu a část zbývajících hospodářských budov dalšímu soukromníkovi, který tady chystá stavbu bytů. Opravené je první křídlo budov lemujících nádvoří s kaplí Zjevení Páně. Na ně navazuje bývalý pivovar s velkými okny.

Vizualizace. Smiřice chtějí kompletně proměnit někdejší zámecký pivovar.Zdroj: město Smiřice

„Tím, že se jedná o kulturní památku, zachováváme strukturu objektu, jak je. Tedy včetně stavebních otvorů oken a dveří. Z pivovarské restaurace se budete dívat ven na nádvoří zámku přes velká pivovarská okna, která sahají přes dvě podlaží z přízemí až do první patra,“ líčil vize smiřický starosta Luboš Tuzar.

Restaurace bude mít mimo jiné salonek a venkovní zastřešenou terasu. „Podle mě je dobře, že se s tím něco bude dělat. Dnes to vypadá vyloženě šeredně a nějaká lepší restaurace tady chybí. Otázka je, jestli to na sebe vydělá,“ zamýšlela se místní obyvatelka Jana.

Město chystá plány na revitalizaci objektu už dlouhá léta. Na konci ledna zastupitelé schválili, že projekt bude pokračovat. „Uzavřeli jsme smlouvu s vytendrováním dokumentace ke stavebnímu povolení a prováděcí dokumentace. Na sklonku roku bychom chtěli požádat o stavební povolení,“ popsal Tuzar.

Mezi zajímavé stavby Hradce patří za posledních 30 let třeba proměna pivovaru

Součástí projektu na revitalizaci pivovaru je kromě wellness i malý bazén. „V tom bazénu vidíme benefit. Děti z naší základní školy se jezdí učit plavat až do Dobrušky, najímá se na to autobus, platí se bazén. Tady bychom měli bazén v pochozí vzdálenosti od školy,“ připomněl Tuzar.

Rozhodování zastupitelů ale nebylo jednotné. Pro pokračování projektu bylo osm politiků, proti čtyři a trojice zastupitelů se zdržela hlasování. Jedním z nich je i Lukáš Novotný. „Studie se mně i kolegům líbí, protože zachrání objekt v blízkosti kaple. Realizace by měla vzejít z dlouhodobější širší diskuze, která nám chyběla,“ řekl opoziční zastupitel. Podle něj je klíčové budoucí využití pivovaru pro místní. Přivítal by také anketu mezi Smiřickými o využití opraveného areálu.

Studie odhaduje náklady na vybudování stylové restaurace, penzionu s 9 pokoji a apartmány, wellness a menšího bazénu na víc než 100 milionů bez DPH. „Nejen tato investice zcela zásadním způsobem ovlivní rozpočty města na další desítky let. Chybí mi komplexní přehled budoucích investic,“ poznamenal Novotný, který vede finanční výbor zastupitelstva města. Podle něj je také nutné ověřit, zda se najde provozovatel, který bude schopný hospodařit bez městské dotace.

OBRAZEM ze Smiřic: Poklad města Kaple Zjevení Páně je národní kulturní památkou

Podle starosty Tuzara město hospodaří dobře. Další peníze do městské kasy mají přinést i jiné dokončované projekty. Městu se třemi tisíci obyvatel přibydou další stovky obyvatel nových domů v místní části Rodov a na okraji Smiřic roste nová průmyslová zóna. „Odhadujeme, že ročně získáme navíc na rozpočtovém určení daní a na dani z nemovitosti 8 až 10 milionů korun. V podstatě ty dva nové projekty by měly sanovat rekonstrukci pivovaru,“ řekl starosta Smiřic.

Na projekt by rád získal dotaci, na zbytek by si město peníze vypůjčilo. „Stávající tempo, kterým řešíme běžné věci, jako jsou chodníky a podobně, by se vůbec nezpomalilo,“ dodal Tuzar.

Další desítky milionů bude stát předláždění nádvoří a stavba zhruba 70 parkovacích míst vně areálu. Ta budou sloužit restauraci i penzionu. Přispět má také investor, který chystá ve zbývající části zámeckého areálu stavbu čtyř desítek bytů. „Máme toho hodně co nabídnout. Naší obcí vede cyklostezka na Kuks a kolem je dálnice. Blízko je to do Hradce Králové, do Prahy od nás dojedete do hodiny a blízko jsou i Krkonoše,“ popsal potenciál Smiřic Tuzar, který město vede už 21. rokem.

Město by podle něj mohlo požádat koncem roku o stavební povolení. S ním by pak byla větší šance na zisk dotací. Stavba by mohla začít nejpozději v tomto volebním období.