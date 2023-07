Hradečané se dočkají možnosti vracení PET lahví a hliníkových plechovek. Pilotní projekt připravuje hradecký magistrát ve spolupráci s řetězci Lidl a Kaufland.

Lidl v Hradci Králové na Brněnské ulici. Tady by mělo být od podzimu možné vracet PET lahve a plechovky. | Foto: Deník/Jiří Fremuth

„V případě zpětného odběru PET lahví a plechovek v Hradci Králové se bude jednat o prodejnu Lidl v Brněnské ulici. Předběžně odhadujeme odstartování zpětného odběru v hradecké prodejně na přelomu září a října,“ slibuje tiskový mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Zatím testuje řetězec zpětný odběr ve třech prodejnách v Praze, Brně a Plzni. Zákazníci mohou vrátit jakékoliv nesešlápnuté PET lahve či plechovky, které se v Česku standardně prodávají. „Není zde tudíž žádné omezení, například, že by automaty odebíraly pouze obaly zakoupené v řetězcích Lidl a Kaufland. Vracení nápojových PET lahví a plechovek rovněž není navázáno na povinnost nákupu dalších nápojů,“ dodává Tomáš Myler.

Ve vstupu do prodejny se má jen upravit automat na vracení pivních lahví. Zálohy se platit nebudou. „Dáváme zákazníkům možnost vracení si vyzkoušet. Pokud přinesou nejméně šest PET lahví nebo plechovek, tak na to dostávají slevu 20 procent na nápojový sortiment,“ vysvětlil mluvčí Lidlu. Lidé si ale se slevou nemohou vybrat cokoliv, vždy jen to, co bude řetězec za vrácené obaly nabízet právě s pětinovou slevou.

Druhá prodejna v Hradci, kde lidé dostanou možnost vracet plastové lahve a plechovky, bude Kaufland. „Co se týče přímo města Hradec Králové, jsme teprve ve fázi jednání se zástupci města. Proto vám v tuto chvíli nemohu poskytnout více informací,“ uvedla za společnost Ivana Dvořáková.

Oba řetězce mají společného majitele, systém vracení obalu testují od letošního roku, a tak se dá čekat, že to bude v Kauflandu fungovat obdobně jako v Lidlu. „Zákazník obdrží kupon na slevu na vybraný sortiment za vrácení šesti a více kusů PET lahví nebo plechovek. Může se i mixovat, například vrátí tři PET a tři plechovky,“ popisuje Ivana Dvořáková, jak vše funguje v pilotní prodejně v Praze – Michli.

Od řetězců má odebírat vrácené obaly odpadový hospodář města, společnost Hradecké služby. „Společnost Lidl a Kaufland nás oslovily o zapojení do tohoto sytému. Projekt se bude týkat dvou prodejen ve městě, kde budou pilotně sbírány právě PETky a plechovky. Jež budou následně předány svozové firmě,“ vysvětluje náměstek hradecké primátorky Lukáš Řádek s tím, že se jedná o pilotní projekt a město si otestuje, zda má pro ně smysl. „Poté, co to vyhodnotíme, rozhodneme, jestli to bude do našeho systému odpadového hospodářství trvale zavedeno,“ dodává Lukáš Řádek.