/VIDEO/ Nocoval tady Karel Gott, Václav Havel, ale třeba i Pierre Richard a další osobnosti. Původně se měl jmenovat Regina a přestože byl dokončen už v roce 1975, je dodnes nejvyšším hotelem v Hradci Králové a možná si tento primát drží i mezi ostatními budovami. Stavba hotelu Černigov na Pražském Předměstí začala před 55 lety, v roce 1968. Podívejte se na unikátních dobových záběrech kamery, jak prostor před hradeckým nádražím vypadal v průběhu jeho budování.

Hradecký hotel Černigov. | Video: Petr Kučera

Výstavbu hradeckého hotelu Černigov se rozhodl od konce 60. let zaznamenat na kameru Petr Kučera. Je to už řada let, co jsem se díky své práci setkala s tímto výjimečným člověkem, který mě nechal zalovit ve svém bohatém archivu, dokumentujícím mizející, ale i nově se objevující stavby.

S fotoaparátem i s kamerou vyrážel v průběhu několika desetiletí do hradeckých ulic, aby zachytil jejich proměnu. Jeho záznamy sice už poznamenal čas, ale přece jsou cenným dokladem doby. Přeneste se s ním do konce 60. let minulého století a nechte se unášet časem.

Hotel byl nakonec jen několik týdnů před otevřením nazván podle družebního města na území dnešní Ukrajiny. Stavěn byl do roku 1975 podle návrhu architekta Jana Zídky, autorem statického řešení byl František Čížek. Patnáctipatrový hotel tehdy nabídl pro ubytování 231 pokojů a 583 lůžek.

Podle ředitele NPÚ v Josefově Jiřího Balského jsou v hotelu památkově cenná „původní interiérová řešení a vybavení, například mramorová dlažba v přízemí, dřevěné obklady stěn salónků a zejména interiér taneční kavárny a klubovny ve 14. podlaží“. Navíc je třeba zmínit, že vpravo od vchodu se nachází figurální sochařský doprovod v ženské postavě s mísou hojnosti, jež má zpodobňovat pohostinství. Jde o dílo sochaře Ladislava Zemánka. Na výzdobě interiérů se dále podíleli Hugo Demartini či Jaroslav Vožniak. /Zdroj: Wikipedie/

Hotel býval hradeckou pýchou, mezi jeho hosty patřil například i herec Pierre Richard, skupiny Smokie či Boney M, nocoval v něm také Václav Havel či Karel Gott. Dnes chátrá, ale stále funguje, i když demoliční výměr pro něj potvrdil krajský úřad už v roce 2016. Developer přišel s plány, že na jeho místě postaví nový čtyřhvězdičkový hotel se 150 pokoji a ponese název Clarion. Snahy o prohlášení kulturní památkou neuspěly.

Demolice měla přijít už v roce 2018, ale byla odložena.

„Je zajímavé, že k demolici byl určen také hradecký hotel v Černigově, byl také zpustlý. Ale netuším, jestli to za ně už nevyřešili Rusové,“ zmínil před rokem Jiří Macoun, učitel Základní školy v Rokytnici v Orlických horách, jehož matka pochází z Ukrajiny a který má na Ukrajině své příbuzné, a to i v Černihivu - Černigovu.

V 80. letech zachytil na již barevný film hradecký Černigov a prostor u hlavního nádraží Rudolf Říha:

Zdroj: Rudolf Říha

Hotel je 55 m vysoký (v plánech měl být vysoký 52 m)[1] monolitický železobetonový solitérní objekt o 15 podlažích, který je členěný na horizontální podnož s převážně společenskými funkcemi a vertikální hotelovou část. Fasáda je obložena bílým jugoslávským vápencem. /Zdroj: Wikipedie/