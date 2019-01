Hradec Králové - Festival Rock for People překonal rekord. Třídenní hudební maraton, který na letišti napsal 14. kapitolu, přilákal přes dvacet tisíc návštěvníků.

„Oficiální čísla budou později. Ale shodli jsme se, že tady bylo určitě přes dvacet tisíc lidí,“ potvrdil jeden z pořadatelů Šimon Kotek. Dosavadní maximum, dvacet tisíc lidí, přehlídka dosáhla v předchozích dvou letech.

Z hudebního festivalu Rock for People 2008 v Hradci Králové jsme pro vás ještě připravili tato videa:



Kabát

Divokej Bill a Čechomor

Kryštof

Aneta Langerová

Enter Shikari



„Největší podíl na vzestupu? Vzrůstající kvalita dramaturgie. Tři velké hvězdy nemá každý festival. Jsme na úrovni velkých evropských akcí.“

Mezi 140 kapelami vyčníval trojlístek The Offspring, Kaiser Chiefs a Massive Attack. Z domácí scény se v Hradci představil například Kabát, Kryštof, Wohnout nebo Tři sestry. Velký aplaus sklidila také společná show kapel Divokej Bill a Čechomor.



„Vždycky jsem chtěl vidět The Offspring naživo, a bylo to super. Tahle laťka se nebude snadno přeskakovat,“ řekl Petr Kratochvíl z Přerova.

Při koncertu americké kapely museli zdravotníci ošetřit přes 50 lidí, které ochranka vytáhla z kotle fanoušků. „Většina byla zmatená, nebo omdlela v tlačenici před pódiem. Byl to masakr, jaký Čechy nezažily. Líbilo se to asi i kapele, která si u šatny hodinu po koncertě udělala malý ohňostroj,“ řekl Kotek.



Záchranná služba nemusela podle pořadatele kromě úpalů a vymknutých kotníků řešit vážné problémy. Policisté vyšetřovali několik drobných krádeží v kempu.



Ani ochranný protihlukový val, který nechal štáb navézt, nezabránil stížnostem na hlasitost produkce. „Jedna ze stížností byla až z Holohlav. Řešili jsme to s hygieniky, kteří prováděli kontrolní měření. Pokud hudba překročila limity, budou jednat podle svých kompetencí,“ řekl zástupce ředitele městské policie Pavel Bokůvka.





