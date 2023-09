Ještě před třemi lety bylo možné udělat řidičák na osobní auto za 10 tisíc korun. Rapidní zdražování v důsledku covidu a ekonomické krize ale vyhouplo ceny téměř na dvojnásobek. Za papíry na „béčko“ tak letos žadatelé v Královéhradeckém kraji zaplatí v průměru 18 až 20 tisíc. Zdražování ale nekončí, někteří provozovatelé autoškol by si do budoucna přáli ceny zvýšit až na úroveň průměrné mzdy.

V osmnácti letech si Michal K. z Rychnova nad Kněžnou řidičák dělat nechtěl. „Neměl bych možnost řídit a všechno bych zapomněl. Tak jsem čekal," vysvětlil dvacátník, který žije a pracuje v Praze. V současné době o doplnění řidičského oprávnění na osobní auto uvažuje, odrazují ho ale rostoucí ceny. „Je to velká část mého měsíčního příjmu a dokud si nejsem jistý, že budu denně potřebovat jezdit autem, nechce se mi tolik investovat," dodal mladík.

Debatu o dalším zvyšování cen kurzů rozvířil generální ředitel autoškoly NOBE Patrik Nosek. Podle něj by se vzhledem k nákladům spojeným s výukou řízení měla cena zvýšit až na dvojnásobek současného průměru. „Určitě bychom chtěli ceny navyšovat. Normální cena kvalitní autoškoly by měla být stejná jako průměrný měsíční plat v republice. Takže v současné době kolem čtyřiceti tisíc korun. Takhle by to podle nás mělo být. Ale samozřejmě se musíme dívat na situaci na trhu. Čekáme také, jak zareagují další autoškoly," řekl Nosek pro Deník.

NOBE patří v Česku k nejrozšířenějším autoškolám. Pobočky mají ve 11 městech včetně Hradce Králové a Trutnova. Kurzy mají naceněné podle délky, základní tříměsíční kurz na řidičák skupiny B u nich stojí 17 800 korun, třítýdenní rychlokurz pořídí žadatelé za 25 800.

Podle předsedy Asociace autoškol Aleše Horčičky je zdražování řidičáků pochopitelné, provozovatele ale zvyšování cen netěší. „Ke konkrétním cenám se vyjadřovat nehodláme, abychom neovlivňovali trh. V posledních letech ale zažíváme v autoškolách velmi turbulentní období v souvislosti s covidem a samozřejmě s politikou, která ovlivňuje cenové podmínky," uvedl předseda.

Ceny kurzů se podle něj odvíjí od zvyšujících se nákladů. Zvýšily se ceny aut, hodně vyskočily i pohonné hmoty. A především se zvedla cena práce v Česku. „U každého žadatele počítáme plus mínus 30 hodin, u kterých vždy musí sedět kvalifikovaný učitel s žákem ve vozidle. K tomu musíme platit všechny náklady s tím související, které se často pohybují okolo 500 korun za tu jednu výcvikovou hodinu. Každá autoškola si musí spočítat své náklady a kolik přibližně žadatelů každý rok odbaví. Od toho se odvíjí cena," vysvětlil Horčička.

Na názor se Deník zeptal také provozovatelů autoškol napříč Královéhradeckým krajem. Většina z nich se ceny základních kurzů snaží držet pod 20 tisíci korun, zároveň nabízí slevu pro studenty. Mladí lidé s platným studentským průkazem tak ušetří i několik tisíc. Za rychlokurz s několika jízdami týdně a papíry hotovými do měsíce si žadatelé naopak výrazně připlatí.

V jičínské Autoškole Vladimíra Novotného zaplatí běžný člověk za řidičák skupiny B 17 tisíc korun, studenti o tisícovku méně. Majitel by se zdražení nebránil. „Podle mě by autoškola měla stát víc. Ale tady na to není kupní síla," uvedl Novotný.

Jen v Jičíně jezdí okolo šesti autoškol, všechny se snaží základní cenu držet okolo 17 tisíc korun.

Mírného odlivu žadatelů se autoškoly obávají, podle Horčičky ale řidičák stále patří k důležitým dovednostem, proto se o práci nebojí. „Myslíme si, že řidičské oprávnění je základním kvalifikačním předpokladem pro 95 % zaměstnání v Česku. Ale v posledních pěti až šesti letech pozorujeme, že se nám zvyšuje věk žadatelů. Už k nám nechodí v 18 letech, ale třeba až po vysoké škole," dodal předseda Asociace autoškol.

Podle něj s počty uchazečů zamává také legislativní změna, která vstoupí v platnost v příštím roce. Podle ní budou moct řidičské zkoušky skládat lidé už v 17 letech a do plnoletosti jezdit s dospělým mentorem.

Se zkouškami jsou spojeny správní poplatky, které vybírá příslušný městský úřad či magistrát a nejsou součástí ceny výcviku. Za první zkoušku, testy z pravidel a jízda, se hradí 700 korun, opravná zkouška z pravidel stojí 100 korun, opravná zkouška z jízd 400 korun.

Od roku 2021 je navíc teoretická i praktická část zkoušky omezená třemi pokusy. Pokud žák ani na třetí pokus neuspěje, musí absolvovat celý kurz znovu.

Ceny autoškol v Královéhradeckém kraji (řidičské oprávnění skupiny B):

Autoškola DPMHK, Hradec Králové:

základní kurz 18 500, student 17 500, rychlokurz 26 000

Autoškola Hlaváček, Jičín:

zákl. 17 000, st. 16 000

Autoškola Maršík, Jičín:

zákl. 17 500, st. 16 000

Autoškola Bušta:

zákl. 17 000, st. 16 000, rychl. 19 000

NOBE, Hradec Králové, Trutnov:

zákl. 17 800, 17denní 25 800

Autoškola Mrkous, Trutnov:

zákl: 18 000, st. 16 000, 1měsíční 22 000

Autoškola Šlechta, Hradec Králové:

zákl. 19 900, st. + mateřská 18 900, 1měsíční individuál. 27 900

Autoškola Náchod:

zákl. 19 500, rychlokurz +50 %

Autoškola Novotný, Jičín:

zákl. 17 000, st. 16 000

Autoškola Jarkovský, Dobruška:

zákl. 20 000

Autoškola Podorlicko, Kostelec nad Orlicí:

zákl. 20 000, individuál. 24 000