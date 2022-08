„Od 1. 8. do 31. 8. dočasně přerušen provoz linek číslo 4 a 8,“ oznamuje cestujícím velká cedule na konečné zastávce Pod strání na Moravském předměstí. Odtud obvykle jezdí právě čtyřka. „Je to bída. Musím to vymyslet nějak jinak,“ kroutí hlavou nad oznámením seniorka Alžběta.

Pro Dopravní podnik města Hradce Králové to byla těžká volba. „Jsou to linky, které lze nahradit, byť s přestupem. Cestující se ale dokáže dostat, kam potřebuje, jinými spoji. Byly to jediné linky, na kterých bylo možné provoz přerušit,“ vysvětluje ředitel dopravního podniku Zdeněk Abraham.

Čtyřka jezdila ve všední den o prázdninách devětadvacetkrát, osmička pak osmkrát. Městský dopravce tak ušetří pět řidičů. Trápí ho dlouhodobá nemocnost a také doba dovolených. „Dvacet devět řidičů máme dlouhodobě nemocných, ale roli hraje také to, že v létě si musí řidiči vybírat dovolené, abychom dokázali plnit časové fondy a nepřeváděli dovolené do příštího roku,“ říká Abraham.

Nedostatkové zboží

Podnik má teď 38 šoférů na dovolených a všechny linky nedokáže přes veškerou snahu obsloužit. „Jezdí všichni vedoucí pracovníci, pomáhají mechanici na dílně. Chceme být féroví a odjet všechno, co je napsané v jízdním řádu, “ dodává ředitel dopravního podniku. Řidič je na trhu práce dlouhodobě nedostatkové zboží. "Nechceme je stahovat z dovolených, které mají zaplacené. Mohli by nám pak odejít," podotýká Abraham.

Podvodníci si za týden "vydělali" v hradeckém kraji 3,2 milionu

A přerušení dvojice linek není letos zdaleka první omezení hradecké MHD. Autobusové linky přešly letos do prázdninového režimu už o měsíc dřív, tedy od června. Ty trolejbusové jezdí v omezeném režimu už od dubna, kdy začala přestavba křižovatky Fortna. Právě přeměna křižovatky na kruhový objezd a následná oprava sousedního Moravského mostu situaci dopravce ještě zkomplikovala. Podnik totiž nemá dost parciálních vozů, které dokáží jezdit i mimo trolejová vedení, což právě dočasné objíždění jednoho z klíčových dopravních uzlů Hradce Králové vyžaduje. A to je důvod, proč trolejbusy jezdí v prázdninovém režimu už čtyři měsíce.

Kompletně má být Fortna hotová na konci roku. Původně se mluvilo o tom, že by se alespoň MHD vrátila na původní linky už od začátku školního roku. „Fortna běží podle plánu. Pro městskou hromadnou dopravu by se mohla otevřít 31. srpna,“ věří náměstek primátora pro investice Jiří Bláha.

Souběžná oprava mostu

Jenže otázka je, zda to umožní souběžná oprava sousedního Moravského mostu. Tu mají na starosti Technické služby. „Moravský most se opravuje podle harmonogramu,“ říká náměstek primátora pro správu majetku města Pavel Marek. „Objízdná trasa je plánovaná i pro září z preventivních důvodů. Ten měsíc je rezerva pro případ, kdyby se na stavbě něco nepředpokládaného dělo. Pokud bude stavba probíhat dobře, určitě budeme probírat možnost ten termín zkrátit,“ slibuje Marek.

FOTO: Zapnout klimatizaci? Cestující se pohádali v hradecké MHD

Právě prodloužení prázdninového provozu pro trolejbusy i na září by usnadnilo situaci s nedostatkem řidičů. „Šest řidičů nám bude nastupovat v říjnu a po třech v listopadu a v prosinci. Celkem to je tedy 12 řidičů a dnes nám chybí do plného stavu 14 řidičů. Stále hledáme další,“ vypočítává Abraham.