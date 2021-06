Postupné opravy městského okruhu jsou v Hradci Králové už každoroční letní tradicí. V letošním roce dojde řada na část okruhu v Sokolské ulici poblíž fakultní nemocnice. Opravu povrchu silnice I/31 zahájí Ředitelství silnic a dálnic na začátku července. Jedná se o kilometr dlouhý úsek mezi čerpací stanicí OMV a křižovatkou městského okruhu s výpadovkou na Pardubice. Řidiči se musí připravit na částečnou uzavírku. Během prací bude v každém směru průjezdný pouze jeden jízdní pruh. Práce na vůbec nejfrekventovanějším úseku okruhu by měly trvat zhruba čtyři měsíce, hotovo má být v říjnu. Práce budou mít vliv i na městskou hromadnou dopravu. Zastávky Fakultní nemocnice budou přesunuté na nedaleký most U Soutoku, dočasně budou uzavřeny zastávky Heyrovského a místo trolejbusů nasadí dopravní podnik na linku číslo 1 náhradní autobusovou dopravu.

Druhá z významných rekonstrukcí v Hradci přinese dokonce úplnou uzavírku. Od 7. července do 24. října řidiči neprojedou z Malšovic do Malšovy Lhoty. Půjde o poslední etapu rekonstrukce, která rozdělila obě městské části už v předchozích letech. Silničáři se tentokrát zaměří na úsek od Malšovy Lhoty, kolem zahrádek Rozkvět míru až do Malšovic po ulici Kmochova. Kromě nového povrchu silnice vybudují dělníci také zcela nový chodník. Řidiči budou muset využít objízdnou trasu přes svinarský most. Po dokončení bude úsek mezi Malšovicemi a Svinary už kompletně zrekonstruován. V budoucnu se počítá i s opravou navazujícího úseku za koncem Hradce Králové ve směru na Běleč nad Orlicí.

Zdroj: Magistrát města Hradec Králové