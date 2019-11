Zatímco popularita cyklověží všude okolo roste, v Hradci Králové tu vůbec první bourají. Kdo za na první pohled nepochopitelný úkaz může, je otázka sporu mezi minulým a současným vedením města. Jisté je, že věž stála od začátku na dvou různých pozemcích a nyní musela jít k zemi kvůli plánované demolici hotelu Černigov.

"Minulé vedení města mělo pět let a osm měsíců možnost tu situaci nějak řešit. My teď narážíme na to, že byla vyslovena pouze řada slibů a tím to skončilo," vysvětlil primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

V roce 2017 zastupitelé rozhodli, že město má věž odkoupit a dál provozovat. K tomu ale nikdy nedošlo.

Právní spor se nyní vede o to, zda společnost Systematica splnila podmínky, za kterých mělo město povinnost věž odkoupit. Podle bývalého náměstka primátora Jindřicha Vedlicha se tak stalo na konci minulého volebního období. "Můj nástupce pan Bláha si s tím již nedokázal poradit a dovést věc k úspěšnému konci," napsal Vedlich na svůj facebookový profil.

Cyklověže fungují na 17 místech v Česku a na Slovensku, mimo jiné i u hradeckého Futura, v Jaroměři nebo v Trutnově. „A dalších minimálně osm měst na projektu vybudování cyklověží pracuje“ zakončil Bernart.

Pro věže se místo najde

Majitel společnosti Systematica Rudolf Bernart věž v polovině loňského roku kvůli neaktivitě města uzavřel. Ani po komunálních volbách se situace nijak dramaticky neměnila. Na jaře rada města odmítla zaplatit 4,65 milionu korun v rámci mimosoudního vyrovnání a rozběhl se soudní spor. Až nyní přišel nečekaný obrat. Náměstkyně Věra Pourová se minulý týden sešla s Bernartem a společně se dohodli na odročení soudu.

"Doteď bylo město pouze pasivní, ale tato schůzka byla mimořádně vstřícná," informoval Bernart. Pourová nyní vyvolá v koaliční radě jednání, na kterém bude navrhovat, jak celou situaci urovnat. Na koaliční jednání přijde s novým návrhem dlouhodobé spolupráce. "Chci hledat řešení, jak do města cyklověže dostat. Dokážu si je představit třeba u zimního stadionu, u plaveckého bazénu, u Flošny nebo u nemocnice. Těch míst je víc," řekla Deníku Pourová. Dohoda se společností Systematica by tak tentokrát neměla spočívat ve finančním vyrovnání, ale právě v nabídce pozemků pro nové cyklověže. "Můj záměr je přesně v tomto smyslu. Budeme o tom jedna na koaličním jednání koncem listopadu," potvrdila Pourová.