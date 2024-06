FOTO, VIDEO: Druhý den Rock For People nejvíce táhli The Offspring

Druhý den Rock For People a festivalová kolesa se točí na plno. Hudba zní areálem Parku 360 na hradeckém letišti už od dopoledních hodin, každý si přijde na své. A když potřebuje odpočinek od hudby, může zamířit do Fashion arény, na vyhlídkové kolo a nebo se jen tak svalit na louku a vychutnat si něco dobrého. Čtvrteční večer patřil The Offspring.

Druhý den na festivalu Rock For People 2024 | Video: Deník/Jiří V. Matýsek