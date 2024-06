Na oblíbený hudební festival Rock For People, který v Parku 360 na hradeckém letišti odstartuje už tuto středu, míří 40 tisíc lidí. Pořadatelé hlásí téměř vyprodáno, v areálu finišují přípravy, na akci se připravují i policisté. Festival se totiž dotkne i dopravy v okolí hradeckého letiště.

Ilustrační foto. | Foto: Lukáš Kaboň

Způsoby, jak se dostat na festival, najdete přehledně ZDE.

Policisté k zajištění hladkého průběhu celé akce posílí výkon služby. To znamená, že zvýší dohled jak v místě konání akce, tak i v jejím blízkém okolí, zejména při příjezdu a odjezdu účastníků festivalu. Podílet se budou policisté z řad dopravní, pořádkové i kriminální policie.

Hlídky dopravní i pořádkové policie se plánují zaměřit zejména na příjezdové trasy na hradecké letiště a kontrolovat dodržování pravidel silničního provozu. Hlídat budou také případné požívání alkoholu a jiných návykových látek u řidičů motorových vozidel i cyklistů.

Okolo letiště jen třicítkou

„Okolo letiště bude na komunikacích snížena rychlost na 30 km/h. Budou dvě příjezdové trasy - jedna od Předměřic nad Labem a druhá od centra města, která bude z části jednosměrná. Po městě i v jeho okolí budou k navádění návštěvníků umístěny směrové šipky. Upozorňujeme všechny řidiče, že vzhledem k předpokládanému navýšení počtu chodců a cyklistů na přilehlých komunikacích bude nutné dbát zvýšené opatrnosti a zejména ohleduplnosti. Žádáme běžné řidiče, aby se okolí letiště pokud možno úplně vyhnuli. Dbejte pokynů policistů i pořadatelů a mějte dostatečnou časovou rezervu,“ žádá za policii mluvčí Iva Kormošová.

Léto bude v Hradci plné akcí. Přijede Ed Sheeran i škodovky

Policie zároveň apeluje, že ti, kteří nemají zakoupené parkovací místo přímo v areálu festivalu, by neměli vůbec autem k letišti jezdit, vůz nechat na odstavném parkovišti a využít jiný způsob dopravy.

Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Hradec Králové bude po dobu festivalu (od úterý do soboty) připravena kyvadlová doprava na trase Terminál HD - Letiště a zpět. Jezdit bude co půl hodiny, v inkrimiovaných časech co dvacet minut. V neděli dopoledne budou autobusy z letiště na Terminál jezdit v intervalu deset minut. Jízdní řády najdete níže.

1/2 Zdroj: Dopravní podnik HK Jízdní řád kyvadlové dopravy Terminál - Letiště 2/2 Zdroj: Dopravní podnik HK Jízdní řád kyvadlové dopravy - Letiště - Terminál

Mohlo by vás zajímat: Ze všech fízlů poteče krev. Poslechněte si, jak Hradečák vyhrožoval policistům